Kylie Jenner, în top 5 cele mai bogate celebrități din America

Kylie Jenner, în vârstă de 21 de ani, are o avere estimată la 900 de milioane de dolari, în urma construirii unui imperiu al produselor cosmetice. Kylie s-a clasat pe cea de-a cincea poziție, alături de Jay-Z, aceasta câștigându-și faima în urma show-ului „Keeping Up with the Kardashians”, liniei de make-up Kylie Cosmetics, care, de altfel, sunt și principalele surse de venit ale vedetei, dar și alte colaborări care i-au adus sume considerabile anul acesta.

În fruntea clasamentului îi avem pe regizorii George Lucas, cu 5.4 miliarde de dolari și Steven Spielberg cu 3.7 miliarde de dolari. Oprah Winfrey ajunge pe locul al treilea, cu 2.8 miliarde de dolari, iar cel de-al patrulea loc este ocupat de baschetbalistul Michael Jordan, cu o avere de 1.7 miliarde de dolari.

Deși Kylie este inclusă pentru prima oară în lista realizată de Forbes, putem spune că nu ne surprinde prea tare acest lucru, având în vedere că a fost pe coperta Forbes a lunii august, reprezentând câteva dintre cele mai bogate femei din Statele Unite care au reușit să facă avere prin forțe proprii. Kylie Cosmetics a încasat mai mult de 630 de milioane de dolari pe parcursul a doi ani, după ce a atins numărul imens de 168 de milioane de fani în social media.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

