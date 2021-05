Kristen Stewart, surprinsă în Los Angeles alături de iubita ei, Dylan Meyer

Actrița Kristen Stewart și partenera ei, scenarista Dylan Meyer, au fost surprinse recent ținându-se de mână în timp ce se plimbau în Los Angeles, arătând astfel că relația lor este mai solidă.

Kristen Stewart purta un crop top alb simplu, alături de o jachetă bleumarin, jeanși rupți și converși, în timp ce Dylan Meyer a optat pentru o bluză albă, un blazer cu dungi, blugi negri și cizme negre. Ambele și-au accesorizat ținutele cu ochelari de soare.

Pe 9 aprilie 2021, Kristen Stewart a împlinit 31 de ani, iar cu această ocazie iubita ei i-a transmis un mesaj special pe rețelele de socializare. „Viața e cu siguranță mai dulce într-o familie așa faină. La mulți ani, șmechero. Chiar mă dai pe spate”, a scris scenarista Dylan Meyer pe contul personal de Instagram, alături de o imagine alb-negru în care actrița Kristen Stewart zâmbește alături de câinele cuplului.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Dylan Meyer (@spillzdylz)

În ciuda faptului că actrița Kristen Stewart nu are un cont pe rețelele de socializare, iubita ei împărtășește cu fanii fotografii cu ele.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Dylan Meyer (@spillzdylz)

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Dylan Meyer (@spillzdylz)

Dylan Meyer și Kristen Stewart formează un cuplu din august 2019. Cele două și-au început relația la șase luni de când s-au cunoscut pe platourile de filmare. Mai mult, după câteva luni de relație, actrița mărturisea că are gânduri serioase și că are în plan să o ceară în căsătorie pe Dylan. „Vreau să fiu cumva rezonabilă în povestea asta, dar cred că lucrurile bune se întâmplă repede. Nu pot să vă spun acum pentru că va afla. Am câteva planuri care cred că sunt cele mai mișto lucruri pe care le-am putea face”, a declarat Kristen Stewart în luna noiembrie a aceluiași an, în emisiunea radio SiriusXM a lui Howard Stern.

Într-un interviu pentru InStyle din octombrie anul trecut, Kristen Stewart a vorbit despre cum a reușit să își țină viața personală departe de ochii presei, având în vedere faima de care are parte, recunoscând că este precaută în ceea ce privește relațiile sale. „Simt că poate au fost lucruri care i-au rănit pe cei cu care am fost. Nu neapărat pentru că îmi era rușine să spun deschis că sunt gay, ci pentru că nu îmi plăcea să mă ofer publicului, cumva. Se simțea ca un furt.”

„A fost o perioadă în care eram cât se poate de rezervată”, adaugă Kristen. „Chiar și în relațiile mele precedente, care erau hetero, făceam tot ce puteam să nu fim fotografiați făcând diverse lucruri – lucruri care după n-ar mai fi fost ale noastre. Deci cred că presiunea de acum, de a reprezenta un grup de persoane, de a reprezenta diversitatea de gen și orientare sexuală, nu era ceva ce aș fi înțeles pe atunci. Abia acum pot să înțeleg totul.”

Foto: Profimedia, Instagram