Kim Kardashian, de nerecunoscut. Cum și-a surprins vedeta fanii

Kim Kardashian este complet schimbată în primul teaser înfricoșător pentru următorul sezon din „American Horror Story: Delicate”. Sezonul 12 se bazează pe noul roman al lui Danielle Valentine, Delicate Condition, care se lansează pe 1 august. Thrillerul o urmărește pe Anna Alcott, care este convinsă că o „figură sinistră” face „tot posibilul” pentru ca ea să nu nască niciodată, potrivit descrierii cărții de pe Amazon.

FX și Hulu au confirmat titlul sezonului 12, „American Horror Story: Delicate”, dezvăluind prima imagine oficială a vedetelor sale: Emma Roberts, Cara Delevingne și Kim Kardashian. Serialul a fost filmat în New York, iar acum o vedem pe vedeta TV purtând o perucă blondă și rochie neagră, ținând în brațe un bebeluș. Restul teaserului seamănă foarte mult cu „Rosemary’s Baby”, cu figuri fără chipuri care se mișcă în cerc în mijlocul unor imagini sinistre cu un leagăn și o trăsură.

În noul teaser, Kim Kardashian este văzută purtând șuvițe lungi albe și o rochie neagră în timp ce leagănă un bebeluș, totul în timp ce pe fundal se aude o versiune înfiorătoare a melodiei „Rock-A-Bye Baby”. Teaserul oferă, de asemenea, o privire de ansamblu asupra colegilor de platou ai lui Kardashian, inclusiv Emma Roberts și Cara Delevingne, care vor apărea în noul sezon AHS. Din distribuție mai fac parte Michaela Jaé Rodriguez, precum și Zachary Quinto, care a realizat un cameo.

Anunțul privind distribuția lui Kim Kardashian la începutul acestui an a făcut furori, iar fondatoarea SKIMS a dezvăluit în luna mai că ia lecții de actorie pentru a se pregăti pentru rolul ei.

Quinto a lăudat, de asemenea, talentul ei actoricesc la premiera de la Festivalul de Film Tribeca a noului său film, „He Went That Way”.

„Am făcut un cameo în acest sezon din American Horror Story și am reușit să o cunosc. A fost atât de drăguță și caldă și, într-adevăr, nu cred că are nevoie de sfatul meu. Părea cu adevărat în elementul ei și am fost cu adevărat impresionat de spiritul ei și de deschiderea ei. Chiar aștept cu nerăbdare să văd acest sezon pentru că eu cred că va face o treabă minunată.”, a împărtășit Quinto, în vârstă de 46 de ani, cu reporterii, inclusiv cu PEOPLE.