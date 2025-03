Keo, detalii surprinzătoare despre participarea la „Te cunosc de undeva” și plecarea Andreei Bălan din juriu: „Trebuie să clarific”

Emisiunea Te cunosc de undeva! a ajuns la cel de-al 20-lea sezon, aducând surprize și schimbări importante. Printre concurenți se numără și Keo, care face echipă cu Alexandra Ungureanu. O modificare semnificativă a avut loc și în rândul juriului, unde Ilona Brezoianu a luat locul Andreei Bălan.

Întrucât Keo și Andreea Bălan au avut o relație în trecut, această schimbare a alimentat speculațiile legate de o posibilă legătură între plecarea artistei și participarea lui Keo în show. Cântărețul nu a negat că cele două evenimente sunt corelate, subliniind că nu a fost o simplă întâmplare.

„Într-adevăr, nu a fost o coincidență, recunosc că nu aș fi fost confortabil să fiu jurizat de cineva cu care am fost într-o relație trecută, și mai ales în contextul în care despărțirea nu a fost una fără tumult. Dar trebuie să clarific faptul că se anunțase deja încheierea colaborării dintre Andreea și emisiune, la momentul în care eu am fost invitat.”, a spus Keo pentru revista Viva!

În cadrul aceluiași interviu acordat recent, artistul a vorbit și despre ce s-a întâmplat cu locuința pe care o împărțea cu Andreea Bălan în Pipera, după despărțirea lor. Detaliile oferite de acesta au adus clarificări asupra subiectului care a stârnit curiozitatea fanilor de-a lungul timpului.

„În realitate, nu a fost o dispută în legătură cu cine să păstreze casa. După despărțirea noastră, au urmat aproximativ trei ani în care niște acte cadastrale au fost în așteptare, pentru a putea să-i vând partea mea pe care știam că și-o dorea. La finalul acelor ani, am făcut procedurile necesare. Nu am regretat nicio secundă decizia luată, pentru că eu eram fericit în noua mea relație și viața a mers mai departe pentru amândoi.”

De când a fost anunțat faptul că Ilona Brezoianu face parte din juriul emisiunii, iar Andreea Bălan și Cristi Iacob au părăsit masa juraților, actrița s-a confruntat cu un val de critici din partea fanilor show-ului. Cei mai mulți o acuză că i-a luat locul Andreei Bălan.

Într-un interviu acordat recent, Ilona a ales să răspundă acestor critici.

„Nu mi-a fost ușor, am văzut și eu ce s-a tot speculat. Oamenii trebuie să înțeleagă că nimeni nu a luat locul nimănui, că așa se întâmplă în producții, în general, nu doar aici. Se fac schimbări, se încearcă lucruri noi, cred că e momentul să dăm și tinerilor o șansă, sunt și tineri printre concurenți, foarte mulți talentați pe care poate publicul nu-i știe sau nu-i cunoaște de ajuns. Dar sunt sigură că îi vor cunoaște și ar merita să le dea o șansă. Eu încă mă simt, chiar dacă am destui ani de experiență într-ale actoriei, adică fac asta din 2013, de când am terminat Facultatea de Teatru, încă mă simt novice. Și consider că întotdeauna am ceva de învățat și faptul că mi s-a dat o șansă mi se pare un lucru extraordinar.

Faptul că publicul este, sau a fost reticent, eu cred că oamenii își vor schimba părerea când vor vedea episoadele. Și că așa cum au fost de-a lungul timpului, peste tot schimbări și oamenii au fost reticenți, până la urmă, au îmbrățișat schimbarea și lucrurile au mers către bine. Eu am dat o probă, au mai fost la alți candidați, nu s-a întâmplat nimic în neregulă, pur și simplu așa s-a hotărât. Iar eu am acceptat bineînțeles, pentru că am fost fericită că mi s-a propus așa ceva. Cred că era un pas important în cariera mea pe care eu consider că îl merit cu toată modestia de care sunt capabilă”, a povestit Ilona pentru FANATIK.