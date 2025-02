Cum răspunde Ilona Brezoianu celor care o acuză că i-a luat locul Andreei Bălan în emisiunea „Te Cunosc de Undeva”: „Cred că e momentul să dăm și tinerilor o șansă…”

Un nou an, un nou sezon pentru un show ce a scris istorie! Un format care a depășit borne prin longevitate și a câștigat aprecieri prin modul în care concurenții s-au transformat, cu fiecare ediție. Te cunosc de undeva!, emisiunea care face ca serile de sâmbătă să fie cu adevărat pline de energie, a revenit din 15 februarie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Începând cu sezonul 21, juriul celui mai longeviv show de transforming va avea parte de o premieră! Din acest an, partea de actorie a fiecărei interpretări va fi analizată de una dintre cele mai iubite concurente din istoria emisiunii. După ce a câștigat ultimul sezon alături de partenerul ei, Ilona Brezoianu s-a alăturat echipei de jurați!

De când a fost anunțat faptul că Ilona Brezoianu face parte din juriul emisiunii, iar Andreea Bălan și Cristi Iacob au părăsit masa juraților, actrița s-a confruntat cu un val de critici din partea fanilor show-ului. Cei mai mulți o acuză că i-a luat locul Andreei Bălan.

Într-un interviu acordat recent, Ilona a ales să răspundă acestor critici.

„Nu mi-a fost ușor, am văzut și eu ce s-a tot speculat. Oamenii trebuie să înțeleagă că nimeni nu a luat locul nimănui, că așa se întâmplă în producții, în general, nu doar aici. Se fac schimbări, se încearcă lucruri noi, cred că e momentul să dăm și tinerilor o șansă, sunt și tineri printre concurenți, foarte mulți talentați pe care poate publicul nu-i știe sau nu-i cunoaște de ajuns. Dar sunt sigură că îi vor cunoaște și ar merita să le dea o șansă. Eu încă mă simt, chiar dacă am destui ani de experiență într-ale actoriei, adică fac asta din 2013, de când am terminat Facultatea de Teatru, încă mă simt novice. Și consider că întotdeauna am ceva de învățat și faptul că mi s-a dat o șansă mi se pare un lucru extraordinar.

Faptul că publicul este, sau a fost reticent, eu cred că oamenii își vor schimba părerea când vor vedea episoadele. Și că așa cum au fost de-a lungul timpului, peste tot schimbări și oamenii au fost reticenți, până la urmă, au îmbrățișat schimbarea și lucrurile au mers către bine. Eu am dat o probă, au mai fost la alți candidați, nu s-a întâmplat nimic în neregulă, pur și simplu așa s-a hotărât. Iar eu am acceptat bineînțeles, pentru că am fost fericită că mi s-a propus așa ceva. Cred că era un pas important în cariera mea pe care eu consider că îl merit cu toată modestia de care sunt capabilă”, a povestit Ilona pentru FANATIK.