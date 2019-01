Kate Middleton vorbește despre rolul dificil de mamă și lipsa sprjinului din partea celor din jur

Kate Middleton a vizitat ieri organizația Family Action, care oferă sprijin copiilor și familiilor din Sudul Londrei. În timpul vizitei, Ducesa de Cambdrige a lansat o nouă linie națională de sprijin, dar a și vorbit despre provocările constante care apar odată cu creșterea a trei copii.

The Duchess hears about @family_actions new campaign, which urges families to talk about the challenges that many of them face – such as debt, addiction, lack of time together, relationship issues and mental health issues. pic.twitter.com/MfseizbseY

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 ianuarie 2019