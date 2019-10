Kate Middleton a dezvăluit un detaliu neștiut despre Prințesa Charlotte

Kate Middleton a dezvăluit un detaliu neștiut până acum despre Prințesa Charlotte. Mai precis, Kate Middleton a spus faptul că fiica ei, în vârstă de patru ani, iubește mâncarea picantă.

Kate a povestit despre cum Charlotte are această înclinație pentru mâncarea picantă. Ea și Prințul William l-au vizitat pe Prințul Shah Karim Al Hussaini, înainte de a-și începe turul din Pakistan. Cuplul regal a fost încântat de această vizită, însă, pe lângă asta, s-au simțit extrem de bine încercând preparatele locale.

Conform unei postări de pe Twitter, Kate Middleton gătește destul de des curry acasă. Ba mai mult, ea chiar prepară acest curry mult mai picant pentru Prințul William, și o variantă mai puțin picantă pentru Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. Însă, cu toate acestea, se pare că Prințesa Charlotte preferă să fie mult mai picant. „Prințesei Charlotte îi plac mâncărurile picante”, a declarat Kate.

Meanwhile in London, the Duke and Duchess of Cambridge meet the Aga Khan in London ahead of their visit to Pakistan later this month. Kate is wearing an ARossGirl dress and earrings by Pakistani designer Zeen (many thanks @RoyalReporter) pic.twitter.com/7BV0St7671

— Rebecca English (@RE_DailyMail) 2 octombrie 2019