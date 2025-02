Kanye West, reclamă controversată în timpul Super Bowl 2025. Ce mesaj neașteptat a transmis rapperul: „Am cheltuit toți banii”

Kanye West a devenit un adevărat specialist în a atrage atenția, iar după scandalul de la gala premiilor Grammy, unde și-a determinat soția, Bianca Censori, să apară dezbrăcată, acum a făcut din nou senzație la Super Bowl cu o reclamă de 30 de secunde, filmată într-o manieră originală, direct cu iPhone-ul său.

Reclama bizară a fost filmată de Ye în timp ce se afla la dentist, unde și-a prezentat și noul zâmbet, iar fiecare secundă a fost folosită pentru a transmite un mesaj clar publicului de la Super Bowl: „Intrați pe yeezy.com.”

Spotul publicitar a fost difuzat în al doilea sfert al meciului în care Philadelphia Eagles i-au învins pe Kansas City Chiefs cu 40-22. În timp ce stătea întins în cabinetul stomatologic, purtând ochelari de soare, Kanye și-a justificat producția „ieftină” a reclamei.

New Kanye West Super Bowl LIX Advert😭



„I spent all the money for the commercial on these new teeth so, once again, I had to shoot it on the iPhone” pic.twitter.com/jK6nyl1hP3