Bianca Censori, personaj principal în propriul film despre nuditate și individualitatea femeii

Exhibiționismul șocant al Biancăi Censori la Premiile Grammy a stârnit o dezbatere aprinsă despre autonomie și control coercitiv.

Însă această controversă nu va face decât să alimenteze pasiunea ei pentru provocări, deoarece soția lui Kanye West este pe cale să exploreze limitele dintre acceptare și obscenitate în debutul său cinematografic, după cum dezvăluie DailyMail.com.

Bianca Censori realizează un film

Censori, în vârstă de 30 de ani, joacă rolul principal într-un film artistic de ficțiune, parțial filmat în Japonia și creat împreună cu soțul ei, în vârstă de 47 de ani, și cercul lor de colaboratori, având ca temă centrală corpul feminin ca „un obiect de expunere”.

„Bianca filmează în prezent un film artistic de ficțiune”, a declarat o sursă apropiată proiectului. „Kanye nu apare în film, dar a lucrat la acest proiect. Aceasta a fost o idee originală care a luat naștere în cadrul cercului creativ al lui Bianca și Ye. Ea este vedeta și singurul personaj principal.”

Descrisă drept „o actriță extraordinară, un talent natural”, Bianca Censori conduce o distribuție exclusiv feminină. „Filmul este format din grupuri mari de femei care, împreună, întruchipează femeia ca individ”, a explicat sursa.

„Mesajul este interpretativ. Rușinea de a fi dezbrăcat nu este naturală pentru oameni. Corpul feminin este ceva de expus. Obscenitatea există doar în mintea celor care o percep astfel.”

Cuplul controversat a ales Japonia ca locație deoarece aceasta a fost mereu „un refugiu” pentru ei. Scenele filmate în această țară cu o cultură socială conservatoare s-au încheiat recent, însă producția va continua într-o locație nedivulgată.

Kanye West a menționat filmul pe platforma X la câteva ore după apariția lor controversată pe covorul roșu, când Censori și-a întors spatele fotografilor, și-a lăsat haina de blană să cadă și a rămas practic goală într-o rochie transparentă de culoarea pielii.

Între timp, West era complet îmbrăcat în negru, cu ochelari de soare întunecați.

„Primul covor roșu al soției mele a deschis o lume cu totul nouă”, a scris artistul. „Nu mă pot opri din a mă uita la această fotografie, la fel cum mă uitam în acea noapte cu admirație, gândindu-mă: ‘Wow, sunt atât de norocos să am o soție atât de inteligentă, talentată, curajoasă și sexy. A luat o pauză de la filmările primului său film pentru a crea un film în viața reală.'”

Proiectul este produs de Kathleen Heffernan, o colaboratoare veche a lui West, care a lucrat cu el încă de la începuturile carierei sale, producând videoclipuri muzicale precum All Your Fault și All Day/I Feel Like That în 2015, Fade în 2016 și I Love It, colaborarea lui Kanye cu Lil Pump din 2018.

Heffernan, care a studiat arta și istoria artei la Queen’s University din Ontario, Canada, este cunoscută pentru interesul ei pentru sculptură, pictură și fotografie. Astfel, colaborarea sa cu West și, ulterior, cu Bianca Censori, care împărtășește fascinația pentru arta clasică și conceptul de „obscenitate”, nu este deloc surprinzătoare.

Un prieten al cuplului a descris recenta lor apariție șocantă drept o formă de „statement dressing”, o declarație menită să conteste granița dintre „simplitate și provocator.”

‘Bianca se îmbracă pentru a transmite un mesaj, creând o ambiguitate între simplitate și provocator”, a declarat sursa pentru DailyMail.com. „Ținuta ei reflectă ideea de a purta ‘nimic’ într-un mod natural. „Cum poate fi considerată obscenă? Arta clasică a fost plină de nuditate. Obscenitatea nu vine dintr-un corp gol, ci dintr-o mentalitate pervertită, influențată de secole de prejudecăți culturale. Bianca nu consideră că ținuta sa a fost deloc nepotrivită.”

Apariția de la Premiile Grammy, criticată de investitorii japonezi

Momentul a declanșat apeluri pentru arestarea ei sub acuzația de expunere indecentă, iar o imagine în care un copil pare să surprindă silueta aproape goală a Biancăi pe covorul roșu a devenit virală.

Totuși, prietenul lor a respins criticile, susținând că Bianca „nu este deloc interesată de ce cred alții” și că este „o femeie încrezătoare, încurajată și susținută de Ye,” în ciuda zvonurilor că ar fi într-o relație de manipulare.

„Împreună, ei fac o declarație împotriva întregii industrii de divertisment. Dacă Bianca ar fi fost arestată, acest lucru ar fi făcut declarația lor și mai puternică – dar ar fi fost extrem de nedrept, pentru că nu este o infractoare.”, a continuat sursa.

Chiar dacă a scăpat de arest, apariția sa aproape nudă a fost primită cu indignare de investitorii japonezi și a pus în pericol concertele lui West în valoare de 20 de milioane de dolari la Tokyo.

„Investitorii japonezi care finanțează aceste spectacole sunt extrem de nemulțumiți”, a dezvăluit o sursă pentru DailyMail. „ Este foarte probabil să își retragă sprijinul financiar. Kanye a subestimat grav toleranța poporului japonez față de astfel de gesturi. Pur și simplu nu mai este binevenit aici. Va fi o lovitură dură pentru el, având în vedere că locuiește aproape permanent în Japonia de aproximativ un an. Probabil nu se aștepta la o asemenea reacție.”

