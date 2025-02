Kanye West plănuiește o nouă lansare șocantă cu soția sa, Bianca Censori, după controversa de la Grammy. Despre ce este vorba

Kanye West ar fi în căutarea drepturilor de autor pentru ceea ce „pare a fi o carte” despre Bianca Censori, la doar câteva zile după apariția lor șocantă pe covorul roșu la Premiile Grammy. Potrivit unor documente legale obținute de TMZ, compania rapperului, Ox Paha Inc., a depus o cerere de marcă pentru expresia „Wife By Husband.”

Kanye West plănuiește o carte despre soția lui

Artistul de 47 de ani și-ar dori să folosească această marcă pentru diverse tipuri de cărți tipărite, inclusiv biografii, lucrări non-ficționale și cărți ilustrate, conform TMZ.

În 2018, West a anunțat că intenționează să scrie o carte de filosofie intitulată Break the Simulation, în colaborare cu designerul de interior Axel Vervoordt. La acea vreme, el a spus că volumul se va concentra pe artă, spiritualitate și pe motivul pentru care societatea este fascinată de fotografii.

Ulterior, a precizat că își va împărtăși ideile „în timp real”pe X (fostul Twitter). În 2015, fosta sa soție, Kim Kardashian, a lansat o carte-album intitulată Selfish, care conținea selfie-uri și imagini din conturile sale de social media.

La vârsta de 20 de ani, interpretul hitului Heartless, considerat unul dintre cei mai influenți și de succes rapperi din toate timpurile, a primit o bursă la American Academy of Art din Chicago în 1997. După ce s-a transferat la Chicago State University pentru a studia engleza, a renunțat la facultate pentru a-și urma cariera muzicală.

Câțiva ani mai târziu, și-a lansat primul album de studio, The College Dropout (2004), care a debutat pe locul doi în topul US Billboard 200 și a fost certificat dublu platină de RIAA în același an.

Pe lângă cariera sa de rapper, West este și producător muzical, compozitor, cântăreț și designer de modă. De asemenea, deține brandul de modă Yeezy, care a generat miliarde de dolari în vânzări.

La câteva luni după finalizarea divorțului său mediatizat de Kardashian, Ye s-a căsătorit cu Bianca Censori, iar de atunci cei doi au stârnit numeroase controverse.

Bianca Censori, convinsă să apară în rochie transparentă la Premiile Grammy

Cel mai recent, cuplul a șocat lumea după ce Bianca a apărut la Premiile Grammy într-o rochie complet transparentă din plasă, purtată fără lenjerie intimă. Marți, o sursă apropiată lui West a declarat pentru New York Post că Censori a fost „convinsă” să poarte ținuta provocatoare.

„Ea și-ar fi dorit mult mai mult să poarte o rochie frumoasă”, a spus sursa. „S-ar fi bucurat de seară mult mai mult.”

Se pare că West a pierdut un contract de 20 de milioane de dolari pentru un concert în Japonia din cauza acestui gest controversat.

„Kanye distruge fiecare oportunitate care i se ivește”, a declarat o sursă. „A fost un gest extrem de nelalocul lui și a provocat indignare în Japonia.”

Sursa a adăugat: „Japonia trece printr-o schimbare culturală privind drepturile femeilor, iar mișcarea MeToo este foarte puternică aici. Ceea ce a făcut el este văzut ca o formă de control coercitiv, ceea ce este complet inacceptabil. A judecat greșit cultura japoneză.”

Acest lucru este problematic pentru el, având în vedere că a locuit aproape un an într-un hotel din Tokyo.

„Investitorii din Japonia care finanțau concertele sunt extrem de nemulțumiți de această situație. Cel mai probabil, vor retrage finanțarea. A subestimat grav toleranța japonezilor față de astfel de acțiuni. Pur și simplu nu mai este binevenit”, a spus o altă sursă.

Gestul său a stârnit, de asemenea, furie printre colaboratorii săi americani, mai ales că a fost făcut în fața unor panouri publicitare care solicitau donații pentru victimele incendiilor recente din Los Angeles.

„A fost o lipsă totală de respect față de Premiile Grammy”, a spus o sursă. „Să faci un astfel de gest la un eveniment care este, în esență, un fundraiser și în contextul tragediei din LA este incredibil de stupid, grosolan și deplasat.” „A fost o gafă uriașă, dar singurul lucru de care pare să-i pese lui Kanye acum este lansarea propriei criptomonede. Restul nu pare să-l mai intereseze.”

Artistul, care acum se numește Ye, trebuia să lanseze un nou album, Bully, înainte de Crăciun. A lucrat la el alături de ingineri de sunet încă din vara anului trecut, însă lansarea a fost „indefinit amânată”, deoarece nu este mulțumit de rezultat.

Kanye a respins criticile și a calificat gala drept „plictisitoare”, descriind ținuta Biancăi drept „artă.”

