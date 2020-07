Kanye West a avut prima apariție din campania electorală și a șocat din nou cu declarațiile sale

Rapper-ul Kanye West, în vârstă de 43 de ani, a făcut o serie de dezvăluiri surprinzătoare în timpul primului său miting din campania electorală, care a avut loc în Carolina de Sud.

Kanye West a vorbit despre avort și a făcut o mărturisire șocantă. „Tatăl meu a vrut mă avorteze. Mama mi-a salvat viața. Astăzi nu ar mai fi existat Kanye West fără mama mea”, a spus rapper-ul în lacrimi.

Kanye și-a adus aminte și de faptul că, atunci când Kim Kardashian a rămas însărcinată prima dată, cei doi luau în considerare să nu păstreze acel copil. „Ea avea pastilele în mână. Iubita mea m-a sunat urlând și țipând. Mi-a spus că este însărcinată. Plângea. I-am spus că vom păstra acest copil. Chiar dacă soția mea va divorța după acest discurs, ea a născut-o pe North (..) Aproape mi-am ucis fiica”, a continuat Kanye.

Pe 5 iulie, Kanye West și-a anunțat pe Twitter candidatura la președinția Statelor Unite. „Acum trebuie să ne respectăm promisiunea făcută Americii, având încredere în Dumnezeu, unificându-ne viziunea şi construindu-ne viitorul. Eu candidez pentru preşedinţia Statelor Unite ale Americii.”

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020