Kim Kardashian vorbește despre tulburarea bipolară a lui Kanye West

Kim Kardashian apare pe coperta noului număr al revistei Vogue și a discutat în interviul acordat despre istoria lui Kanye West cu tulburarea bipolară. Rapperul în vârstă de 41 de ani și-a anulat restul concertelor din turneul Saint Pablo în noiembrie 2016, iar la scurt timp, a fost internat în spital după ce a suferit o cădere nervoasă.

Kanye a dezvăluit că suferă de tulburare bipolară odată cu lansarea noului său album, Ye, în luna iunie a anului trecut. Fanii au început să se îngrijoreze pentru stare lui de sănătate în luna octombrie, după întâlnirea cu Președintele Donald Trump la Casa Albă, când a afirmat că, de fapt, nu este bipolar, ci are doar probleme cu somnul.

Kim a explicat că soțul ei și-a acceptat din nou diagnosticul, iar totul este sub control. „Cred că ne descurcăm foarte bine acum. Este un proces emoționant, cu siguranță. În acest moment, totul este foarte calm. Însă, cu siguranță, simțim apropierea unor episoade, iar acum știm cum să le gestionăm. Pentru el, tratamentul nu este tocmai o opțiune, pentru că schimbă ceea ce este. Nu mai călătorește atât de mult pe cât obișnuia, dar nu vreau să vorbesc în locul lui, pentru că nu știu ce se petrece în mintea lui”, a povestit Kim.

Kim Kardashian a fost criticată de fani că nu îl ajută suficient de mult pe Kanye pentru a depăși episoadele prin care a trecut, însă fondatoarea KKW Beauty a înlăturat aceste acuzații.

„Cred că cele mai dureroase lucruri pe care le-am citit online au fost… „Ea ce face? De ce nu-l oprește?” De parcă ar fi vina mea dacă el spune sau face un lucru cu care ei nu sunt de acord. Acesta este soțul meu. Îmi spun de fiecare dată părerea și mă asigur că știe ce cred atunci când mi se pare că un lucru nu este corect. Iar dacă se întâmplă ceva în timp ce se manifestă tulburarea bipolară fac tot ce pot pentru a-i fi alături și îl ajut să calmeze situația„, a continuat starul din Keeping Up with the Kardshians.

În ciuda nenumăratelor mesaje postate de Kanye pe Twitter în legătură cu politica, Kim spune că soțul ei nu este nici democrat, și nici republican: „Nu susține nicio parte. Nu-i place să-i fie spus ce ar trebui să fie. Poate părea confuz. Înțeleg. Lucrul pe care îl respect cel mai mult este că își păstrează opiniile, indiferent de ceea ce i se spune că ar trebui să facă.”

Citește și:

Oprah sare în apărarea lui Meghan Markle

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK