Jorge, primele declarații după ce s-a operat. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat artistul: „Aveam și dureri mari”

Recent, Jorge a trecut printr-o operație. Artistul a publicat pe conturile sale de socializare o fotografie de pe patul de spital, iar fanii lui s-au îngrijorat de îndată ce au văzut-o.

Jorge a postat pe rețelele de socializare o imagine care a stârnit o serie de întrebări în rândul urmăritorilor săi. În acea fotografie, artistul apare pe patul de spital și are mai multe bandaje în jurul nasului. Alături de imagine, Jorge a transmis și un mesaj scurt, în care recunoaște faptul că a avut emoții înainte de operația la care a fost supus. Acesta nu a precizat despre ce intervenție este vorba, dar a ținut să spună că va reveni cu mai multe detalii în zilele ce vor urma.

„Recunosc că am avut ceva emoții. Revin zilele următoare cu detalii. Vă iubesc. Operația a reușit, pacientul nu a murit”, a fost mesajul transmis de către Jorge pe contul său personal de Instagram.

Jorge, primele declarații despre operație

Jorge a făcut primele dezvăluiri despre operația la care a fost supus în urmă cu câteva zile. Artistul a declarat faptul că și-a dorit să își rezolve problemele respiratorii care i-au afectat sănătatea timp de mai mulți ani la rând. Jorge este bucuros că a făcut în sfârșit acest pas și că de acum încolo va putea respira fără a resminți alte dificultăți. De asemenea, este încrezător că recuperarea va decurge foarte bine.

„Problema mea de ani de zile, aveam o oboseală acută și nu puteam dormi deloc din cauza că nu respiram bine. Mă trezeam de 10 ori pe noapte. Sforăiam ca un tractor stricat. Aveam și dureri mari de cap din cauză că nu se oxigena creierul. Și uite așa am ajuns de urgență la spital, cu amețeli, oboseală acută, cearcăne, epuizare fizică. Toate astea de la o deviație de sept imensă și cornete cât Casa Poporului pentru că am tot amânat operația. La început nici nu știam că lipsa de somn e de la un nas înfundat de ani de zile. Am mari speranțe că voi fi bine în curând. Sunt pe mâini bune!”, a declarat Jorge în cadrul unui interviu pentru Click!

Nu este pentru prima dată când Jorge trece printr-o operație. În urmă cu aproximativ un an, Jorge a mai fost supus unei intervenții chirurgicale, după ce s-a accidentat la genunchi în cadrul competiției Survivor All Stars. Artistul a fost unul dintre concurenții show-ului, dar a fost eliminat mai devreme decât se aștepta, după ce a suferit o accidentare la genunchi. Acesta a mai participat anterior la show și s-a confruntat cu aceeași problemă. Drept urmare, a avut nevoie de asistența medicilor și a fost supus unei intervenții chirurgicale. Cu toate că finalul competiției nu a fost cel pe care și-l dorea, Jorge s-a bucurat din plin de experiența Survivor All Stars și de faptul că a ajuns în echipa Războinicilor.

