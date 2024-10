Jorge, dezvăluiri surprinzătoare despre soția sa, după 11 ani de căsnicie: „S-au întâmplat foarte multe lucruri”

Jorge și Ramona Prodea au împlinit în luna august 11 ani de căsnicie, reușind să rămână o familie unită și să depășească momentele dificile din relația lor. Cei doi au împreună un băiețel, iar fiecare are o fiică din căsătoriile anterioare. Ramona, partenera artistului, este adesea lăudată pentru frumusețea sa, diferența de vârstă de 10 ani dintre ei fiind aproape imperceptibilă.

Într-un interviu exclusiv oferit pentru CANCAN.RO, Ramona a povestit incidentul surprinzător de la nunta lor, acum 11 ani, când a leșinat în biserică, lăsându-i pe toți – de la soț până la familie și prieteni – într-o stare de șoc.

Recent, Jorge și Ramona au fost printre cei 340 de invitați la nunta Lorei și a lui Ionuț Ghenu, eveniment ce a avut loc sâmbătă seară în Snagov. Relația lor cu noul cuplu se întinde pe o perioadă de peste un deceniu, începută în timpul filmărilor pentru o emisiune.

De asemenea, Ramona a povestit despre incidentul neașteptat de la nunta lor, când a leșinat în timpul ceremoniei de la biserică.

„ Are multe trucuri soția mea, mă surprinde mereu și cu un leșin, iată! A fost parcă acum o viață, dar parcă alaltăieri, eu așa am simțit ultimii 11 ani. S-au întâmplat foarte multe lucruri, s-au întâmplat și bune și rele, important este că suntem astăzi aici, rezultatul alegerilor și deciziilor noastre. Până la urmă asta e important: să fii fericit cu alegerile pe care le-ai făcut și să te bucuri de prezent.”, a adăugat Jorge.

„Acum 11 ani. La nunta noastră a fost diferit, deosebit, pentru că noi am făcut-o într-un resort, afară, în Turcia, cu familia și cu prietenii foarte apropiați. Și ca și element deosebit este că eu am leșinat în biserică. Nu știu exact de ce, pur și simplu am leșinat exact la punctul culminant. A fost o chestie așa, care a rămas.”, a povestit Ramona.

Jorge a dezvăluit într-un interviu recent motivul pentru care a renunțat la tradiția de a-i cumpăra soției sale un inel cu ocazia aniversării căsătoriei lor.

„Anul acesta nu a mai primit inel, pentru că am investit destul de mult. Avem alte investiții acum de făcut. Diamantele sunt în derulare și am devenit parteneri într-o colecție, acum suntem în business-ul cu diamantele. Pentru mine, acea obișnuință să îi cumpăr inel în fiecare an, acum s-a transformat în apartamente. Am ridicat ștacheta. Am zis că am făcut treabă bună. Muncim. Asta e tot ce contează că suntem sănătoși, copiii sunt bine,” a povestit artistul pentru Ciao.ro.