Jojo și Paul Ipate, incident neașteptat în vacanță

Cătălina Grama, cunoscută publicului larg ca Jojo, și partenerul ei, Paul Ipate, au plecat în vacanță într-o destinație exotică, și anume Punta Cana. Cei doi au decis să plece singuri de data asta, fără copii, și deja au făcut publice pe rețelele de socializare imagini din acel loc de vis.

Cu toate acestea, Jojo le-a împărtășit urmăritorilor săi de pe Instagram un episod la care a fost martoră în avion. Mai exact, este vorba despre un bărbat care a refuzat să poarte mască de protecție, iar în momentul în care au aterizat în Madrid, acesta a fost așteptat de poliție. Actrița a punctat faptul că este important să respectăm toate măsurile pentru a ne proteja atât pe noi, cât și pe cei din jur. „A fost un incident în avion, la un moment dat, pentru că un domn a refuzat pur și simplu să poarte mască și să știți că nu este așa cum ni se pare nouă de acasă. L-au avertizat de 5 ori și la aterizarea în Madrid l-a așteptat poliția. Așa că vă sugerez că dacă sunteți în tranzit, dacă călătoriți pe undeva, să respectați regulamentul de fiecare dată, pentru că așa este cel mai bine pentru voi înșivă, dar și pentru ceilalți”, a spus Jojo pe Instagram, citată de Viva!.

Înainte de a pleca în vacanță, Jojo le-a mărturisit fanilor că în ciuda faptului că iubește vacanțele de familie, se bucură și când are parte de momente în care este alături de partenerul ei și are ocazia de a se reconecta. „De data asta nu plecăm oriunde, ci către o destinație caldă, destinațiile calde fiind favoritele mele. Cum să nu fiu nerăbdătoare ca un copil care știe că merge la un magazin cu bomboane?! Până în acest moment am luat mereu copiii cu noi. Acum mergem doar mami și tati. Cătălina și Paul. Și oricât de mult iubesc vacanțele de familie în care îi avem pe cei mici alături, nu pot să nu mă bucur că mă reconectez pentru câteva zile cu omul meu. Cred că am și uitat să facem ce vrem noi și numai ce vrem noi! Am glumit și i-am zis lui @paulipate că merg până la capătul lumii și o săptămână dorm neîntoarsă. Pentru că cei mici au fiecare programul lui niciodată nu ne culcăm și nu ne trezim când vrem noi. E foarte posibil ca ăsta să fie primul lucru pe care îl vom face când ajungem: să dormim!”, a spus Jojo pe Instagram.

Jojo și Paul Ipate formează un cuplu încă din anul 2014 și au împreună o fetiță, Zora. Actrița mai are un băiețel, pe nume Achim, dintr-o relație anterioară.

Foto: Instagram

