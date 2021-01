Mama Annei Lesko, internată a doua oară din cauza Covid-19: „Au apărut complicații”

Mama Annei Lesko este internată a doua oară din cauza Covid-19, iar artista a vorbit pe contul ei de Instagram despre problemele cu care se confruntă aceasta. „De ceva vreme mama mea în vârstă de 70 de ani, duce o luptă grea și istovitoare cu noul Coronavirus. Este a doua oară internată la spital, întrucât au apărut complicații la nivel digestiv. Este complet schimbată, a slăbit enorm și obosește numai când vorbește. De atunci am început să mă documentez vis a vis de acest virus necruțător”, a povestit Anna Lesko.

Artista a mărturisit într-o intervenție în emisiunea lui Cătălin Măruță că atât sora ei, cât și soțul acesteia, s-au luptat cu coronavirusul și au avut simptome foarte grave ale bolii. „Nu vă mai zic că și sora mea, și soțul ei au fost bolnavi și mi-au povestit lucruri halucinante despre acest coronavirus. Sora mea a avut halucianții efectiv, o durea de la urechi la ultimul deget, cel mic, e cumplit. Eu fac un apel, din cauza acestor evenimente cumplite din familia mea, să ne trezim la realitate. Lumea nu mai ține cont de distanțare socială. Eu îmi doresc să luăm în serios și să ne informăm despre de acest coronavirus. Eu azi aș face acest vaccin, dacă l-aș avea. Nu mă intersează ce tulpină nouă a virusului va veni, trebuie să facem acest vaccin', a adăugat Anna Lesko.

Tot pe contul ei de Instagram, artista a povestit că s-a documentat pe tema vaccinării împotriva coronavirusului și are și un mesaj pentru coronasceptici și pentru cei care cred și răspândesc teorii conspiraționiste.

„Vaccinare – am citit asiduu tot ce am putut găsi pe această temă și am urmărit strategia țărilor care contează. Concluzii personale de bun simț; Riscurile asimilate vaccinului sunt infinit mai mici față de ce presupune virusul și doar vaccinarea a 2/3 din populația unei țări poate opri răspândirea virusului, noi mutații cu forme mai grave și poate genera revenirea la viața normală. Clasa politică trebuie să dea exemplu personal, să comunice coerent pe înțelesul tuturor și să procure suficiente doze pentru toți. Sistemul medical trebuie să asigure vaccinarea propriu-zisă cu maximă eficacitate. De exemplu, am asistat la o discuție a unei prietene cu o boală cronică care a primit politicos un refuz de a fi programată pe motiv că nu mai au vaccin. Toți cei responsabili au dormit pe ei până acum! Orice teorii conspiraționiste citiți de la diverși influenceri-ignorați inepțiile pentru binele vostru și al celor dragi!”, a scris artista.



