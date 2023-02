Jessica Chastain, protagonista unui moment viral la SAG Awards 2023

Jessica Chastain a câștigat premiul Best Female Actor in a Television Movie or Limited Series la Premiile SAG din acest an pentru rolul său din George & Tammy. În timp ce se îndrepta spre scenă pentru a primi premiul, actrița în vârstă de 45 de ani s-a împiedicat în rochia roz extrem de lungă pe care o purta.

Jessica a avut nevoie de ajutor pentru a se ridica, însă a trecut rapid peste momentul stânjenitor, urcând pe scenă și ținând un discurs extrem de emoționant.

„Când eram în facultate, Philip Seymour Hoffman a venit să vorbească în fața clasei mele și ne-a spus toate poveștile sale frustrante despre audiții și ne-a încurajat să continuăm chiar dacă aveam impresia că nimeni nu ne privește”, a povestit actrița în vârstă de 45 de ani.

„Iar la finalul discursului a spus: Abia aștept să lucrez cu fiecare dintre voi. Și m-a șocat pentru că a fost ca și când ar fi dat viață acestui gând. Câțiva ani mai târziu, a devenit realitate când am avut ocazia să joc o piesă cu el. Și spun această poveste acum pentru că îmi amintește cât de puternică este mintea noastră.”

Chastain a concluzionat dând un sfat „tuturor celor care s-ar putea să se lupte acasă, tuturor actorilor pe care am ocazia să-i întâlnesc. Continuați. Sunteți la un loc de muncă distanță, abia aștept să lucrez cu voi și ne vedem pe platou și vă iubesc.”

Jessica Chastain s-a căsătorit în 2017 cu Gian Luca Passi de Preposulo. Cei doi formează un cuplu încă din 2012 și au împreună o fetiță, pe nume Giulietta, în vârstă de patru ani.

Deși cuplul și-a păstrat relația privată de-a lungul anilor, actrița a vorbit într-un interviu acordat în 2015 despre cel care îi este acum soț, spunând că „Este un gentleman. Și asta este foarte important pentru mine. Face parte dintr-o familie italiană de modă veche. Nimeni în familia lui nu a divorțat niciodată”.

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro