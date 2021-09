Jennifer Lopez și Ben Affleck, lecție de romantism la Veneția

Jennifer Lopez și Ben Affleck formează pe zi ce trece un cuplu tot mai solid. Cei doi au fost surprinși de către paparazzi ajungând la Festivalul de Film de la Veneția 2021, fiind astfel și primul eveniment de asemenea anvergură la care participă de când și-au reluat relația după 17 ani.

Jennifer Lopez și Ben Affleck au fost fotografiați ținându-se de mână, iar ulterior au fost văzuți urcând pe o barcă privată. Într-una dintre imagini, se poate vedea cum actorul își ajută partenera să urce pe barcă. Artista era îmbrăcată într-o rochie albă din dantelă, în timp ce Affleck a ales să poarte o bluză neagră cu mânecă lungă și pantaloni într-o nuanță similară. Pe parcursul călătoriei, cei doi și-au arătat afecțiunea în public.

Festivalul de Film de la Veneția 2021 este primul eveniment la care participă Jennifer Lopez și Ben Affleck de când formează din nou un cuplu din primăvara acestui an, după ce artista și-a anunțat despărțirea de fostul său partener, Alex Rodriguez. Cei doi au venit pentru premiera filmului The Last Duel, regizat de Ridley Scott, în care Affleck joacă alături de Matt Damon, Adam Driver și Jodie Comer. De asemenea, Affleck și Damon au lucrat și la scenariul peliculei.

Jennifer Lopez și Ben Affleck au fost văzuți de mai multe ori împreună în ultimele luni, inclusiv alături de cei trei copii ai actorului, dar și cu gemenii artistei.

În luna iulie, când Jennifer Lopez a împlinit 52 de ani, a confirmat, cu această ocazie, și relația cu Ben Affleck, împărtășind cu fanii de pe Instagram o fotografie în care se sărută cu actualul partener. Surse din anturajul celor doi declară că aceștia își iau cât se poate de în serios relația și că nu exclud să facă foarte curând planuri de căsătorie. „Au ținut mereu legătura de-a lungul anilor (…) iar mama lui Jennifer l-a iubit mereu pe Ben”, a spus o sursă pentru The Sun.

Atât Jennifer Lopez, cât și Ben Affleck au avut mai multe relații de-a lungul anilor în care au fost separați și au copii din căsnicii anterioare. Artista are doi copii, Max și Emme, din căsnicia cu Marc Anthony, în vreme ce actorul are trei copii, Violet, Samuel și Seraphina, din căsnicia cu Jennifer Garner.

În aprilie 2021, Jennifer Lopez și fostul logodnic, Alex Rodriguez, au anunțat oficial că se despart, după aproape 4 ani de relație. La începutul acestui an, Ben Affleck a încheiat relația cu actrița Ana de Armas.

Citește și:

Mădălina Ghenea a fost premiată la Veneția și a avut parte de un incident hilar

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro