Mădălina Ghenea a fost premiată la Veneția și a avut parte de un incident hilar

Mădălina Ghenea a fost premiată la Veneția, de data aceasta nu pentru rolurile sale din industria filmului, ci pentru implicarea ei în cauze de mediu. Premiul a venit din partea publicației Hot Corn, cu care Ghenea a și vorbit, într-o emisiune video difuzată online în timpul Festivalului de Film, despre importanța reciclării.

Ce nu s-a știut, însă, până când vedeta nu a dezvăluit ea însăși, este că Mădălina Ghenea a fost premiată, dar a și avut parte de un incident foarte amuzant atunci când s-a dus să-și ridice trofeul. Ea a scăpat premiul din mână, însă a rezolvat situația cu o glumă. Mai târziu, chiar ea a vorbit contul său de Instagram despre incident.

„Aseară am primit un premiu în cadrul festivalului și am fost atât de emoționată încât am scăpat premiul pe scenă 😱. Prietenii îmi spun Lady Bean, pentru că sunt o persoană atât de împiedicată, și împărtășesc asta pentru că știu că acest lucru nu reiese din postările mele. Ați vrea să mă vedeți scăpând trofeul!? 😅😂🤪 Știu foarte bine și că totul pare amuzant, dar pregătirea mea a necesitat o armată de oameni, așa că le mulțumesc.”

Vedeta de origine română, care trăiește și lucrează de mulți ani în Italia, are motive să se mândrească. Dincolo de faptul că Mădălina Ghenea a fost premiată pentru acțiunile sale în afara profesiei, aceasta joacă și în cel mai așteptat film al anului, House of Gucci, alături de Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Salma Hayek, Al Pacino și mulți alții. Actrița joacă rolul Sophiei Loren, lucru care a spus că o onorează.

Ghenea a purtat, în prima sa apariție oficială la Veneția anul acesta, o rochie Zuhair Murad, accesorizată cu bijuterii Damiani.

Foto: Instagram, Profimedia

