Jack Nicholson, prima apariție în public după aproape doi ani

Jack Nicholson s-a retras în ultima perioadă din lumina reflectoarelor, acesta declarând în 2013 pentru publicația The Sun că nu mai simte nevoia să se expună în public.

Așa că, apariția sa la meciul de baschet dintre Los Angeles Lakers și Golden State Warriors, ce a avut loc marți, a fost o adevărată bucurie pentru fanii săi, care nu au mai avut ocazia de a-l vedea la un eveniment oficial de aproape doi ani de zile.

Alături de el s-a aflat și fiul său, Ray, în vârstă de 29 de ani. Cei doi, ambii fani Lakers, s-au distrat de minune la meci, iar cea mai bună dovadă în acest sens o reprezintă imaginile surprinse de către paparazzi.

Ultima oară când actorul a putut fi văzut în public a fost în ianuarie 2020, când a participat alături de fiul său la un alt meci al echipei Lakers.

Jack a luat însă o pauză nu numai de la aparițiile în public, ci și de la proiectele profesionale. How Do You Know, ultimul film al actorului, a fost lansat în urmă cu 11 ani, în 2010.

„Industria filmului e o industrie grozavă, dar eu fac doar filme care îi mișcă pe oameni, filme despre emoții și oameni”, a declarat în urmă cu mai mulți ani actorul.

În 2017, Nicholson trebuia să joace în varianta engleză a filmului Toni Erdmann, însă a renunțat la proiect după un an, în august 2018.

De asemenea, actorul a mărturisit și faptul că a refuzat să interpreteze rolul lui Michael Corleone în The Godfather. Într-un interviu cu Movieline, Jack Nicholson a spus că nu și-a dorit acest rol pentru că, la acea vreme, „credeam că rolul de indian trebuie să fie interpretat de un indian, iar rolul de italian interpretat de un italian”.

Surse apropiate artistului spun că acesta ar suferi de demență. El ar fi fost, de fapt, forțat să renunțe la meseria lui în 2018, iar asta din cauza bolii de care suferă. „Jack are probleme de memorie şi nu-şi mai poate aminti replicile care i-au fost cerute”, au declarat apropiații.

