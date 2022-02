Irina și Răzvan Fodor, dezvăluiri inedite despre nunta lor din urmă cu 12 ani

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai apreciate și invidiate cupluri de vedete din showbiz-ul autohton. Cei doi s-au căsătorit în 2010 și au împreună o fată, pe nume Diana. Recent, prezentatoarea TV a vorbit despre ziua nunții, mărturisind că au preferat să aibă parte de o ceremonie restrânsă. Cu toatea acestea, Irina a precizat că a fost o nuntă extrem de frumoasă, ce a avut loc pe malul unui lac și că s-au distrat alături de invitații lor până în zorii zilei.

„A fost foarte simplă nunta noastră, n-a fost o nuntă mare, am ales doar cei mai apropiați oameni și cei cu care știm că mergem în continuare în vacanțe, care ne sunt prieteni de suflet, care se bucurau sincer că sunt acolo lângă noi. Am avut muzică frumoasă, am avut locație frumoasă, a fost pe malul lacului, am dansat până dimineață, s-a terminat pe la 7 fără un sfert, ne-am întins mai mult decât credeam că o ne întindem”, a spus Irina Fodor în cadrul emisiunii CulTour.