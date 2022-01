Cu ce probleme s-a confruntat Irina Fodor în timpul filmărilor la Chefi fără limite: „Ne încălzeam mâinile la aragaz”

Chefi fără limite, primul show TV din România care combină într-un mod spectaculos gătitul cu călătoriile și aventura, are premiera în februarie, pe Antena 1. Formatul original de adventure- cooking show îi aduce în prim plan pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și le va oferi telespectatorilor un spectacol gastronomic, asezonat cu destinații superbe și situații pline de suspans și adrenalină.

Irina Fodor, prezentatoarea show-ului a mărturisit care au fost cele mai mari provocări pe care le-a întâmpinat la filmările din Grecia.

„Când am plecat în Grecia, noi toți ne-am pregătit ca pentru vară, maximum o toamnă blândă. Verificasem temperaturile pentru perioada ce avea să urmeze, și părea că vom huzuri la 25 de grade. Când colo, noi am prins și 6 grade dimineața și seara, prin anumite zone, în condițiile în care eram îmbrăcați foarte subțire. Eu, cel puțin, am pus în bagaj rochițe vaporoase, de mătase și costume de baie. De fapt, aveam nevoie de o geacă de iarnă și șosete de lână! Așa că am improvizat mult pe zona de styling: am mai pus câte o gecuță de piele peste rochițe, am mai cumpărat de acolo pantaloni și colanți… am scos-o cumva la capăt”, a declarat prezentatoarea Chefi fără limite.