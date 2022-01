Răzvan și Irina Fodor au plecat în vacanță. Ce destinație au ales?

Răzvan și Irina Fodor formează unul dintre cele mai apreciate și invidiate cupluri din showbiz-ul autohton. Cu cariere înfloritoare și cu un mariaj care pare să meargă perfect, cei doi sunt totodată urmăriți de sute de mii de fani pe rețelele sociale, și au decis să le arate celor care îi urmăresc faptul că au decis, după un an greu și plin de proiecte, să își ia o vacanță.

Astfel, Răzvan și Irina Fodor au ales să meargă la mare distanță de casă, călătorind până în Zanzibar la început de an, alături de fiica lor, Diana. Zanzibar a devenit în ultimii ani o destinație preferată de români mai ales în timpul iernii, una dintre cele mai populare destinații turistice pentru acest anotimp.

Așa se face că Răzvan și Irina Fodor au început să împărtășească cu fanii momentele în care au descoperit resortul în care sunt cazați, unul modern, cu multe facilități (prezentatoarea Asia Express s-a bucurat deja de răsfăț la spa), dar mai ales natura uimitoare a țării africane pe care au ales-o pentru concediu.

Răzvan și Irina Fodor formează un cuplu de 14 ani și sunt căsătoriți de 11, iar povestea de dragoste dintre ei ar putea face oricând obiectul scenariului unei comedii romantice. Cei doi s-au cunoscut la Buftea, pe platourile de filmare, moment în care actorul i-a propus într-o zi viitoarei sale partenere să o conducă cu mașina la București, după muncă. Irina Fodor a refuzat în acel moment, dar mai târziu povestea: „Era serialul acela, Cu un pas înainte, și eu trebuia să fiu în film asistenta lui. El era mare patron de club și eu trebuia să fiu asistenta lui: îl periam, îi culegeam scamele, cam ce fac și azi fiind soția lui. Pentru că am fost destul de aproape în rol, a fost așa o chestie, o chimie pe care cred că am simțit-o fiecare dintre noi. Eu m-am intimidat puțin și am și intrat în carapace pentru că na, el era actorul…”.

Foto: Instagram

