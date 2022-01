Naomi Hedman, partenera lui Florin Ristei, dezvăluie cum s-a adaptat în România

Florin Ristei și Naomi Hedman formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au cunoscut la filmările emisiunii „X Factor”, Naomi fiind una dintre concurente, eliminată însă pe parcursul show-ului, iar artistul a fost jurat în sezonul 9. Relația lor a început după ce Naomi a fost eliminată din show-ul de talente.

Într-un interviu pentru VIVA!, Naomi Hedman a vorbit despre cum s-a acomodat în România. Modelul a recunoscut că a avut parte de experiențe neplăcute din cauza rasismului.

„Nu cred că mă voi putea obișnui de tot în România, din multe motive, însă aveți o țară foarte frumoasă, de care ați putea profita mai mult. Sunt părți pozitive și părți negative, ca în orice alt loc, însă oamenii sunt cei care pot cu adevărat să facă o schimbare.”

„Întotdeauna sunt tratată diferit din cauza culorii pielii, însă încerc să nu-mi las pacea și somnul afectate de slaba educație a unor oameni”, a adăugat Naomi Hedman pentru VIVA!.

Florin Ristei a dezvăluit în podcast-ul „Aproximativ discuții” găzduit de Gojira și produs de canalul de YouTube HappyFishTV, că el și partenera lui s-au logodit în luna decembrie a anului 2020. „N-am zis-o niciodată. M-am și logodit. N-am zis-o nimănui. M-am logodit pe 30 decembrie anul trecut. N-a știut nimeni, doar câțiva apropiați”, a spus artistul.

Acum ceva timp, artistul a vorbit în podcast-ul „La Fileu” realizat de Speak, despre cum a început relația dintre el și partenera lui. Florin Ristei a recunoscut faptul că de când a văzut-o pe Naomi Hedman s-a simțit atras de ea. Artistul a cântat alături de ea pe scenă și a dorit să fie în echipa lui în cadrul emisiunii X Factor, însă ulterior Naomi a intrat în echipa Deliei.

„Eu sunt destul de timid. Toată lumea s-a prins că mi-a plăcut de Naomi. A cântat și mi s-a părut că ar cânta mai bine cu cineva. M-am dus pe scenă și Loredana a zis: „Vezi că te-ai aprins.' Chiar am simțit o conexiune cu Naomi din prima. Era pandemie și nu ne pupam, am dat să plec, iar ea mi-a făcut un semn foarte discret, dacă poate să mă îmbrățișeze, să mă pupe. Eu atât am așteptat, am zis: „Da, vino încoa!”

„S-a făcut octombrie și a intrat la Delia în echipă. Am ieșit în oraș și în viața mea n-am trăit o lună așa intensă. N-aveam nici cântări. Am stat numai acasă cu ea. Am dus-o la mare, la munte, la toate cabanele. Eram fiert. Dacă-mi spunea să mă mut la Londra, ziceam da fără nicio discuție. Mi-a luat mințile”, a povestit Florin Ristei în podcast-ul „La Fileu.”

Naomi Hedman este model și cântăreață și a devenit inițial cunoscută în Marea Britanie. Nu este deloc străină de lumea showbiz-ului și a avut mai multe colaborări muzicale însemnate, precum cea cu Nicki Minaj. De asemenea, Naomi a participat la reality show-ul Ex on the beach, în cel de-al patrulea sezon, în 2016.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro