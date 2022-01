Cine sunt cei doi co-prezentatori ai emisiunii Chefi fără limite

Chef Iosif Ștefănescu și Marius Tudosiei sunt co-prezentatorii Chefi fără limite, un nou format de adventure- cooking show, ce va avea premiera primăvara aceasta pe Antena 1. Primul show TV din România care combină într-un mod spectaculos gătitul cu călătoriile și aventura le va oferi telespectatorilor un spectacol gastronomic, asezonat cu destinații elene superbe și situații pline de suspans și adrenalină. În vreme ce chef Iosif Ștefănescu se va asigura că chefii respectă indicațiile fiecărei misiuni, Marius Tudosiei va aduce în prim plan partea gastronomică a Greciei.

Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu sunt protagoniștii acestui format, iar îndrăgiții chefi vor coordona fiecare câte o echipă, miza fiind aceea de a demonstra că un bucătar pasionat se poate descurca în orice condiții și că își poate depăși limitele. Departe de confortul unei bucătării, chefii și concurenții vor fi nevoiți de multe ori să își procure singuri ingredintele sau ustensilele, iar misiunile vor duce întreaga competiție la un alt nivel.

Chef Iosif Ștefănescu va fi cel care arbitrează misiunile chefilor și îi va însoți la fiecare probă alături de un judecător local, pentru a se asigura că totul decurge conform indicațiilor.

„Mă bucur că am participat la producția unui show de o asemenea anvergură. Am avut deosebita onoare de a lucra alături de cei trei chefi, arbitrând competiția acerbă dintre ei, alături de jurați din Grecia. Am savurat modul șiret de competiție a lui Sorin, efervescența și strategiile lui Cătălin, dar și ambiția și bagajul vast de cunoștințe ale lui Florin. Ei sunt cei care au transformat destinația de vacanță denumită Grecia într-o arenă de luptă- începută că o joacă și continuată că un război. Strategiile din timpul competiției l-au ajutat pe unul din ei să câștige primul titlu Chefi fără limite. Nu pot să vă spun decât că nume lui se termină cu „in”!”, a declarat chef Iosif Ștefănescu, co-prezentatorul show-ului .