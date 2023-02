Irina și Răzvan Fodor, dezvăluiri inedite despre familia lor. Ce spun vedetele despre al doilea copil

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz. Ei sunt părinții unei fete de 11 ani, pe nume Diana, care încearcă să le urmeze pașii. Irina și Răzvan acordă o importanță deosebită creșterii fiicei lor și se bucură de momentele petrecute împreună. Cu toate acestea, când vine vorba despre un al doilea copil, vedetele rămân rezervate.

Răzvan și Irina Fodor sunt un cuplu cunoscut și iubit în lumea showbizului românesc. Ei s-au căsătorit acum aproape 13 ani și au o fetiță frumoasă, Diana. Într-un interviu, aceștia au vorbit despre viața de familie și cum fac față provocărilor din ipostaza de părinte. De asemenea, cei doi au răspuns întrebărilor legate de un al doilea copil, declarând că acesta nu face parte acum din planurile lor.

La 22 de ani, Irina Fodor a devenit mamă pentru prima dată, iar nașterea fiicei sale, Diana, a fost cea mai mare bucurie a cuplului. Acum, tânăra are aproape 12 ani și se transformă într-o adevărată domnișoară ce pare să le calce pe urme părinților. De-a lungul anilor, au existat întrebări cu privire la posibilitatea de a avea un al doilea copil, dar cei doi au decis să nu-și mai extindă familia.

Invitați în podcast-ul găzduit de Horia Brenciu, Răzvan Fodor a făcut și o glumă pe acest subiect, susținând că numele celui de-al doilea copil ar fi Petrică, în cazul în care acesta ar apărea. Astfel, prezentatorul TV a menționat că gândul de a mai avea un copil a trecut.

Diana Fodor este foarte pasionată de matematică, ceea ce i-a surprins pe cei doi părinți. Irina a precizat, în spirit de glumă, că adesea au sentimentul că nu este copilul lor, luând în considerare activitățile creative pe care le au aceștia și domeniile lor de activitate și prin care au devenit cunoscuți.

„Era micuță și am văzut o reclamă la o bancă, la televizor și era cu un pian și ea reproducea pe gură – avea cinci ani – toată treaba aia de la pian. Linia melodică. Am zis wow și am chemat o fată. Am făcut pian cu ea un an și jumătate și ne-am oprit exact la pandemie. Acum, vrem să reluăm treaba asta. Nu găsim profesor care să vină acasă. Ne e mai greu cu treaba asta, cu acasă. Ne e mult mai simplu acasă, că matematica o facem acasă. Pentru engleză, o ducem undeva. Deocamdată, atât avem ca și activități. Engleză și matematică. Am mai vrea instrument, adică pianul și să o băgăm la un sport, nu de performanță. Cum ar fi înotul, ca să se întindă”, a povestit Răzvan Fodor în cadrul podcast-ului.