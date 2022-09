Irina Rimes dezvăluie că a scris piese pentru foștii săi parteneri: „Și-a atins scopul”

Irina Rimes este printre cele mai apreciate artiste de la noi, care s-a remarcat prin piesele care ajung la inimile fanilor și prin talentul ei. În ultimii ani, vedeta a lansat nenumărate hit-uri și promite că nu se va opri aici. În ceea ce privește inspirația ei, cântăreața a recunoscut că fostele sale relații au contribuit la muzica sa.

Cântăreața se pregătește de începerea noului sezon „ Vocea României „, ce va fi difuzat la PRO TV. Irina Rimes a vorbit despre experiența din scaunul juratului, dar și despre „competiția” dintre ea și colegul ei, Denis Roabeș de la The Motans, care îi este un prieten apropiat.

„E altfel și cred că fiecare sezon o să fie altfel, de data asta avem colegi noi în juriu și pe lângă faptul că am un prieten bun și vechi lângă mine, am și un adversar care îmi e prieten și asta e o problemă! La Denis, la The Motans. Pe de altă parte, e interesant, dar cel mai mișto lucru este că vocile s-au copt în toată perioada asta de pauză și au venit super-pregătite. Și anul ăsta vom avea un sezon foarte puternic de „Vocea României”!”, a spus Irina Rimes pentru cancan.ro.