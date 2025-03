Ion Țiriac, declarații rare despre prietenia cu Donald Trump. Ce a povestit miliardarul român: "Ilie probabil îl cunoaște mai bine ca mine, că a fost la nunta lui..."

Ion Țiriac a fost mereu discret când a fost vorba despre viața sa personală. Omul de afaceri și fostul tenismen are trei copii din două relații anterioare. În 1963, Ion Țiriac s-a căsătorit cu Erika Braedt, o fostă handbalistă, iar după doi ani s-au despărțit.

Ion Țiriac a format un cuplu cu fotomodelul Mikette von Issenberg, alături de care are și un copil, pe Alexandru Ion Țiriac. Fostul jucător de tenis a fost împreună și cu Heather MacLachlan, din 1984 până în 1992. Ion Țiriac mai are doi copii din relația cu jurnalista de origine egipteană Sophie Ayad, pe Ioana Natalia și Karim. Fostul tenismen și Sophie Ayad s-au cunoscut la München în anul 1992, prin intermediul unei prietene, Barbara Becker.

Ion Țiriac, în vârstă de 85 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuți români pe plan internațional grație activității sale sportive, dar și a averii fabuloase pe care a acumulat-o până acum, aflându-se mereu în topul celor mai bogați oameni din lume.

În cadrul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”, Ion Țiriac a vorbit despre prietenia cu Donald Trump, cu care obișnuia să bea bere și a dezvăluit că actualul președinte al Statelor Unite ale Americii a fost prezent la una dintre nunțile lui Ilie Năstase.

„Domle, care Trump? Eu îl cunosc pe un Donald Trump care era businessman și cu care beam bere, așa… Năstase stătea aici, el stătea acolo, eu stăteam aici. „Bă, Donald, ai cumpărat Eastern Airlines acum nouă luni și acum îl bagi în faliment? Ce afacere?”. „Bă, Țiriac, ține racheta, rămâi cu racheta!” (Stay with the racket, stay with the tennis! Let me do the business!)”. „Ce, cum voiai să fac bani? Pe mine trebuie să mă plătească statul, că atâția oameni îi dau afară. Și apoi am vânat cu feciorul dumnealui acum un an sau acum doi ani, în Italia. Sper că vine la mine în Africa. Ăsta este Donald Trump”, a spus Ion Ţiriac pentru gsp.ro.