Însărcinată în 7 luni, Irina Deaconescu a dezvăluit sexul bebelușului pe care îl așteaptă

Irina Deaconescu și Cristian Manea deveneau părinți în octombrie 2020, iar fiica lor, Victoria, abia ce a împlinit de un an. Dar simpaticul cuplu e pregătit să mai primească încă un copil în familie, deja. Cei doi au anunțat la finalul lui 2021 că vor avea încă un copil, prin intermediul unei postări adorabile pe contul de Instagram al Irinei, care este urmărită de mai bine de un milion de persoane.

Tot prin intermediul rețelelor de socializare Irina Deaconescu a dezvăluit și sexul bebelușului, dar și data la care este preconizat ca acesta să vină pe lume.

„ Ieri am fost la doctor, bebe este super bine, are un kilogram jumătate. Sunt însărcinată astăzi în 30 de săpătămâni, nici mie nu îmi vine să cred, sarcina este destul de mare. Preconizăm noi că o să nasc undeva în finalul lunii martie, începutul lunii aprilie. O să nasc un bebe în zodia berbec(…)

Fizic sunt bine, psihic am foarte multe emoții. Nu știu cum o să fie, cum o să reacționeze Victoria. Mă bucură faptul că este iubitoare, mângăie alți copii. O să nasc tot aici în Cluj, unde am născut-o și pe Victoria, tot prin cezariană. Eu zic că seamănă perfect cu Victoria, din ce am văzut la ecograf”, a spus Irina Deaconescu.