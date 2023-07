Imaginea cu care Amalia Năstase și-a îngrijorat fanii

Amalia Năstase este apreciată de către urmăritorii ei pentru faptul că deseori vorbește despre problemele de sănătate cu care se confruntă și împărtășește cu aceștia și experiențele mai puțin plăcute prin care a trecut. De această dată, vedeta a postat o imagine care a stârnit semne de întrebare în rândul fanilor.

Pe contul ei de Instagram, Amalia Năstase a publicat o fotografie de pe patul de spital, în care se poate vedea cum i se administrează perfuzii. Vedeta a specificat faptul că a apelat la medici pentru o perfuzie cu vitamina C, pe care a ales să o facă înainte de a pleca în vacanță. Aceasta nu a oferit și alte precizări despre starea ei de sănătate sau despre alte probleme pe care le-ar avea.

De-a lungul timpului, Amalia Năstase a ales să vorbească deschis despre stilul ei de viață și despre schimbările pe care le-a făcut la alimentația ei. Vedeta a trecut printr-o serie de transformări în ceea ce privește silueta, fiind îndrumată și supravegheată de specialiști.

Amalia Năstase nu a ascuns faptul că în trecut a avut probleme de greutate pe care a încercat să le combată prin diverse metode. Într-un interviu pentru unica.ro, vedeta a făcut declarații despre planul ei alimentar din prezent.

„Am renunțat să mai fac din numărul de kilograme un țel de a trăi în viață. Și am început să mă ocup de ce îmi place mie să fac în viață. Evident, nici nu mă îndop, dar nici nu mai stau să număr cântarul. Mănânc fără pâine, dar când am chef mănânc și dulciuri. Am fost la Paris și am mâncat și croissante. În America mănâc cupcakes. În decembrie am fost la un congres de anti-aging. Când plec undeva și e mâncare bună, mănânc chiar și fast food, dar când stau acasă pot să mănânc piept de curcan cu salată.”