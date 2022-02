Amalia Năstase, detalii neștiute despre divorțul de Ilie Năstase: „Cea mai grea decizie…”

Amalia Năstase a vorbit deschis despre separarea de Ilie Năstase, cu care a fost căsătorită timp de 7 ani. Vedeta a făcut noi confesiuni în cadrul podcast-ului găzduit de Otniela, unde a mărturisit cât de mult a afectat-o divorțul. Cu toate că în acea perioadă ea și Ilie Năstase formau cel mai longeviv cuplu, după 14 ani de relație au decis să meargă pe drumuri separate.

De asemenea, Amalia Năstase i-a mărturisit Otnielei că a fi soția unuia dintre cei mai mari sportivi din lume nu a fost deloc ușor. Vedeta a declarat că, la începutul relației cu Ilie Năstase, simțea că nu face parte din lumea partenerului ei. Ba mai mult, preț de ceva timp a crezut că este judecată de persoanele care o înconjurau.

Cu toate acestea, cel mai greu a fost divorțul. Amalia Năstase vorbește și acum cu emoție în glas despre acele momente de cotitură. Anunțul despărțirii celor doi a fost un șoc pentru lumea mondenă, însă vedeta nu are regrete. Ba mai mult, cei doi au rămas în relații bune și comunică deschis pentru a-și crește cele două fiice.

„Divorțul de Ilie a fost ca un roller coaster, erau niște munți de frică în fața mea. Mă gândeam ce fac, lumea din jur îmi zicea: ‘Unde te duci, ești nebună, ai copii!’. Nu mi-a fost ușor, dar știam că pot să încep de la zero. Am reușit să reconstruiesc și viața copiilor, și pe a mea. (…) La câțiva ani după divorț am fost cu Alessia la o evaluare psihologică și doamna psiholog mi-a zis: ‘Doamnă, copilul ăsta nu a trecut printr-un divorț’. După divorț, eu și Ilie am găsit modalități ca fetele să nu sufere după un scandal.”, a dezvăluit Amalia Năstase.