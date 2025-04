Ilinca Vandici, dezvăluiri neașteptate despre viața personală, la doi ani de la divorț: „Sunt schimbări foarte mari în structura mea mentală și emoțională…”

Ilinca Vandici și fostul ei soț, Andrei Neacșu, alături de care are un fiu, pe nume Zian, s-au despărțit în urmă cu doi ani. Vedeta TV a fost rezervată în declarații, însă de fiecare dată când a avut ocazia a spus că ea și fostul partener se ocupă împreună de creșterea băiatului lor.

Ilinca Vandici a dezvăluit într-un interviu acordat recent că s-a axat pe creșterea băiețelului ei, viața profesională și mai ales dezvoltare personală după ce a divorțat de Andrei Neacșu.

Prezentatoarea a mărturisit că viața ei s-a schimbat foarte mult de când a devenit mamă și chiar a învățat multe lecții de la fiul ei.

„Foarte multe lecții am învățat de când am devenit mamă, chiar de la copilul meu și alături de el. În primul rând, am învățat că este în regulă să nu fii perfect, am învățat ce înseamnă toleranța, blândețea, să mă bucur de fiecare clipă, să ascult nevoile celor din jur. Am înțeles că lucrurile care funcționau atunci când eram eu copil nu sunt identice cu cele de azi. Am învățat că schimbările sunt bune și că nu trebuie să fie totul perfect. Am învățat acceptarea. Toate astea sunt schimbări foarte mari în structura mea mentală și emoțională și au venit odată cu Zian. Dacă aș putea să mă întorc în timp, cu siguranță aș face unele lucruri diferit. Cu mintea de acum, sigur aș schimba destul de multe lucruri. De-a lungul anilor, am făcut greșeli, dar, odată ce le-am văzut și acceptat, lucrurile au început să se îmbunătățească. Încerc să îmi păstrez mintea liniștită și să accept toate lecțiile care vin”, a mai spus ea pentru sursa citată.