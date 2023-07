Ileana Badiu i-a adus un omagiu emoționant regretatului designer Stephan Pelger: „A văzut frumusețea în fiecare dintre noi”

Stephan Pelger a murit la vârsta de 44 de ani. Regretatul designer a fost găsit fără suflare în locuința lui pe data de 8 iunie. Ceremonia de comemorare a avut loc pe 15 iunie.

Numeroase celebrități din România, care au colaborat și l-au cunoscut, și-au exprimat tristețea cu privirea la vestea decesului lui Stephan Pelger. O persoană care i-a fost alături regretatului designer este Ileana Badiu, care a avut o relație de prietenie cu Stephan Pelger. Aceasta i-a lăsat și o scrisoare emoționantă.

Stephan Pelger a fost unul dintre cei mai cunoscuți designeri români, care s-a bucurat de-a lungul carierei sale în modă de succes atât pe plan autohton, cât și internațional. Acesta s-a născut în Brașov, iar la vârsta de un an a fost adoptat de o familie de naționalitate germană. A început să fie pasionat de modă de mic, iar creațiile sale au fost purtate de o mulțime de vedete din showbiz-ul românesc. De-a lungul anilor, regretatul creator de modă a vorbit deschis despre lupta pe care o ducea cu depresia și cu insomnia cronică.

În cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru ELLE România în 2021, Stephan Pelger a vorbit despre cum a început pasiunea lui pentru modă, dar și ce pași a urmat în cariera sa.

„De-a lungul anilor nu numai designul vestimentar s-au numărat printre pasiunile mele din universul modei! La 14 ani am început să decorez vitrinele magazinului Benetton. În timpul facultății de design de la Viena mi-am urmat și această pasiune, în continuare, la diverse boutiquri de lux, printre care și Missoni. La 30 de ani am câștigat un concurs internațional pentru creație și styling, Germany’s Next Top Designer, au urmat multe colaborări de design și styling printre care Kanye West, Sisley, și cel mai important pentru propriul brand, Stephan Pelger, care în 2021 a împlinit 20 de ani! Styingul este universul de a explora moda și de a celebra designeri mari și mici!”, a declarat Stephan Pelger pentru ELLE România.