Halsey vorbește deschis despre modul în care a reușit să treacă peste pierderile de sarcină

Cântăreața Halsey a declarat într-un interviu pentru The Guardian faptul că regretă că a vorbit despre pierderile de sarcină pe care le-a suferit atunci când nu se simțea pregătită. „M-am simțit extrem de inconfortabil. Încerc să îmi țin viața sub control și nu pot face singurul lucru pentru care în mod biologic sunt pe acest Pământ. Ar trebui să merg pe scenă și să fiu acest simbol al feminității? Este demoralizant.”

Artista a vorbit pentru prima dată despre endometrioză, o afecțiune care constă în creșterea în afara uterului a țesutului denumit endometru, în unele cazuri ducând și la infertilitate, în 2016, publicând un mesaj prin care le încurajează pe femei să nu le fie teamă și să vorbească deschis dacă și ele se confruntă cu această afecțiune. „Dacă cineva dintre voi are endometrioză, să știți că nu sunteți singure. Știu cât de dureros poate fi și cât de descurajată te simți. Să lipsești de la școală sau de la muncă sau și mai rău, să mergi și să fii precum un prizonier în propriul corp. Să te îngrijorezi că poate nu vei avea copii niciodată sau să te confrunți cu tratamente exagerate. Am fost diagnosticată recent [cu endometrioză], după ani întregi de suferințe.”

If any of my fans or followers have #endometriosis 💛 having a rough time today. laying in bed thinking of you. pic.twitter.com/LOQVn5BsSg

— h (@halsey) January 29, 2016