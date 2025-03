Gwyneth Paltrow, ironii subtile la adresa lui Meghan Markle? Fanii au reacționat imediat la videoclipul despre gătit

Fanii cred că Gwyneth Paltrow a ironizat-o pe Meghan Markle în noul său videoclip de gătit. Sâmbătă, actrița din „Iron Man”, fără machiaj, a distribuit pe Instagram un videoclip în care își pregătește micul dejun în bucătărie, îmbrăcată în pijamale în dungi.

Clipul începe cu Paltrow sorbind dintr-o cană de cafea în timp ce privește direct în cameră. Apoi, pune o tavă cu biscuiți în cuptor, face un gest amuzant ridicând piciorul sus și își sărută câinele. După ce biscuiții sunt gata, îi scoate din cuptor și începe să prăjească ouă într-o tigaie. Videoclipul se încheie cu Paltrow, mamă a doi copii, prezentându-și micul dejun complet: biscuiți, ouă, bacon crocant și gem.

„Versiunea mea mai sănătoasă a unui mic dejun clasic: biscuiți cu lapte bătut fără gluten, ouă gătite imperfect, dar delicioase, și bacon crocant #boyfriendbreakfast”, a scris Paltrow în descrierea postării, care avea pe fundal melodia „This Will Be (An Everlasting Love)” a lui Natalie Cole.