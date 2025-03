Bucătarul familiei regale britanice critică dur noul show al lui Meghan Markle: "Prefăcătoria..."

Richard Corrigan, bucătarul care a pregătit mâncare pentru familia regală britanică în nenumărate rânduri, a dezvăluit că nu a fost deloc impresionat de noul show al lui Meghan Markle de pe Netflix. Corrigan, care deține două restaurante populare în zona Mayfair din Londra, crede că emisiunea Ducesei de Sussex, With Love, Meghan, este „pretențioasă.”

Corrigan, în vârstă de 61 de ani, a mai declarat pentru publicație și că fosta actriță din Suits în vârstă de 43 de ani și soțul ei, Prințul Harry, au devenit o „povară” pentru Regele Charles al III-lea, care a fost diagnosticat cu cancer.

Corrigan și-a exprimat compasiunea față de situația în care a fost pus Regele Charles după ce Prințul Harry și Meghan Markle au decis să renunțe la îndatoririle regale în 2020.

„Nu poți fi niciodată responsabil pentru persoana cu care se căsătoresc copiii tăi și nici nu ar trebui să fii — trebuie să își croiască singuri drumul în lume”, a spus bucătarul, potrivit New York Post. „Familia regală este un grup de oameni drăguți — cu toții avem membri mai excentrici în familie.”

Nu este însă prima dată când Corrigan vorbește despre Meghan Markle. Bucătarul a dezvăluit anterior că a „gătit pentru regină”, adăugând că masa a fost „gratuită, desigur.”

„Și voi găti pentru oricine, dar să spunem doar că unii oameni vor trebui să plătească. Aș lăsa-o [pe Markle] să intre în restaurant, bineînțeles, dar pentru regină s-a întins covorul roșu. Pentru Meghan? Nu cred”, a adăugat el, conform New York Post.

Comentariile lui Corrigan vin după ce Katherine Ryan, comedianta canadiană care a apărat-o mult timp pe Markle, a declarat că Ducesa pare „prea stilizată și forțată' în With Love, Meghan.

„Îmi plăcea Meghan Markle. O susțineam pe Meghan Markle… deși este foarte Hollywood – chiar și pentru mine – și nu îmi place asta la oameni”, a spus Ryan în podcastul ei, Telling Everybody Everything, despre Ducesa de Sussex, potrivit New York Post.