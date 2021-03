Golden Globes 2021: ținutele comentate de editorii ELLE Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu

Ținutele comentate de editorii ELLE de la decernarea premiilor Golden Globes 2021 nu au excelat nici la capitolul originalitate, nici din punctul de vedere al potrivirii cu personalitățile celor care le-au purtat. Dar care au fost, totuși, cele care le-au atras atenția într-un mod pozitiv editorilor ELLE Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu? Într-un live dedicat acestui eveniment, cei doi au avut mai degrabă feedback negativ pentru vedetele care și-au pregătit cu atenție aparițiile. Însă totul cu umor, așa cum se și cuvine când vorbim, totuși, despre haine.

Dintre ținutele comentate de cei doi editori, multe au fost cele care le-au displăcut. Amanda Seyfried, purtând o rochie Oscar de la Renta, nu a scăpat: „Nu m-aș fi îmbrăcat așa, nu îmi place culoarea – nu mi-a plăcut niciodată acest somon. Apoi, nu îmi place romantismul ăla cu floricele și volănașe. Când văd asta, mă întreb de ce nu a ales o rochie neagră, bleumarin, argintie.”, a spus Domnica Mărgescu. Maurice Munteanu a dat verdictul: „E sinistră!”.

Nici Catherine Zeta-Jones, într-o rochie Dolce&Gabbana, nu i-a impresionat pe cei doi. „În primul rând Catherine Zeta-Jones, în această poză, seamănă la cap cu mine. Să trecem peste operajele nefericite ale doamnei, nevoia, neregăsirea, disperarea, cursa contra cronometru… Denotă o lipsă de civilizație revoltătoare. La vârsta asta nu pleci despicată până la… Nu este OK compoziția, și nici CV-ul actoricesc al celei care o poartă.”

Printre ținutele comentate negativ s-au numărat și cea Valentino Couture, purtată de Cynthia Erivo („Nu îmi place terminația deloc, are ceva de circ, dar vreau să-mi spui cum s-au gândit cromatic, cum s-au gândit să asocieze mănușile ou de rață cu culoarea acestei rochii? Parcă e cutiuța cu balerină care se învârte când o deschizi.”, a râs Maurice Munteanu), dar și cea Gucci, purtată de Elle Fanning. Despre aceasta din urmă, Maurice Munteanu a comentat: „Ce să-mi placă? Eram la Bolshoi la repetiții, avusese Elle Fanning un vis cu Anna Pavlova, s-a îndrăgostit de Nureyev, pe cine mă căutați? Pe mine mă duce în două zone: una retro, prost interpretată, și o zonă de cămașă de noapte. Și această pashmină care curge, tip șal, mă agită groaznic, îmi vine să intru în ecran, s-o smulg sau s-o tai și să o las fără. E ceva foarte greșit, poza, culoarea, poziția, e ridicolă, e prea căutată, făceau un shooting, nu au avut bani.” Domnica Mărgescu a fost mai blândă: „E îndrăgostită, foarte melancolică și foarte romantică. De fapt ne place când e ceva simplu și minimalist. Mi se pare că nu are personalitate ținuta, nu e wow, dar nu e nici rea.”

Între ținutele comentate în emisiunea live s-a numărat și cea Givenchy, purtată de Gal Gadot: „Mi se pare atât de banală rochia, că am văzut-o făcută de o mie de ori de toți designerii. E foarte banală.”, a spus Domnica Mărgescu. Ei i-a urmat Gillian Anderson, în Dior Haute Couture, „Gillian Anderson e divină, și-au bătut joc. Rezultatul este sinistru. Ți-aș spune și cu cine seamănă în poza asta, dar mai bine ne abținem. Dar poziția, dar clutch-ul, cum ține clutch-ul… pur și simplu nuntă la sat. Nu că am ceva cu nunțile la sat.”, a izbucnit Maurice Munteanu.

Anya Taylor-Joy, în Dior, a primit notă de trecere. „Știi de ce nu îți place? Pentru că o poartă ea, că nu poate duce această rochie și au ales cea mai sinistră coafură din univers. Decât blondă leșinată, aș fi preferat un fes pe care să scrie ‘Hai Rapidu!’. Și mai apare un detaliu imposibil. Un cerceluș. Ce-i cu cercelușul ăla acolo? Mic, nu-l vezi, la această învolburare. Ori nu îți pui nimic în urechiușa ta discretă, ori îți pui Steaua Africii.”

Dintre ținutele comentate după eveniment, doar Emma Corrin, în Miu Miu, a fost pe placul unanim al editorilor ELLE. „Asta e superbă! În sfârșit ne place tot. Are ceva foarte Rembrandtian”, a exclamat Maurice Munteanu. Domnica Mărgescu a mărturisit că „Mi-a plăcut la nebunie. Aș purta rochia asta.”

Printre ținutele comentate pozitiv s-au numărat și două purtate de bărbați: Jared Leto, în Gucci, i-a atras atenția lui Maurice Munteanu. „Îmi place ținuta și îmi place și de el. Vedeai din avion că e Gucci. El are o golăneală, îmi aduce aminte de Probă de microfon. Dă clasă la tot ce a fost până acum.”

Și Josh O’Connor, în Loewe, i-a impresionat pe cei doi. „Are ceva romantic, ai să râzi. Există un Dorian Grey aici. Are o eșarfă înodată la gât. Îmi place, are ceva de Talented Mr. Ripley.”, a spus Maurice Munteanu. „Are un romantism”, i-a răspuns Domnica Mărgescu. „Nu e un romantism leșinat, este unul agitativ. Te face la foc mic până când explodează.”

Foto: arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro