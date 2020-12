Giulia Anghelescu vorbește deschis despre operațiile ei estetice

Giulia Anghelescu a vorbit deschis despre operațiile ei estetice. Artista în vârstă de 36 de ani a fost invitată în emisiunea „Vorbește Lumea” de pe Pro TV, iar cu această ocazie a dezvăluit motivul pentru care și-a dorit să facă o operație de mărire a bustului.

Giulia Anghelescu a spus că după ce l-a născut pe al doilea copil, ea a slăbit 30 de kilograme, fiind și motivul pentru care a luat decizia de a-și face această operație. „După ce am slăbit, s-au dus toate pe apa sâmbetei și am zis că mi-aș dori să fac [intervenția de mărire a sânilor], dar nu era o chestie fără de care nu puteam să trăiesc. Numai că, fiind foarte bună prietenă cu Radu Ionescu, doctorul care m-a operat, el când ne întâlneam îmi zicea: „Haide, vino pe la mine!”

Artista a mărturisit că a renunțat de mai multe ori chiar înainte de a-și face operația. „De trei ori m-am programat, în trei ani diferiți. De două ori am renunțat exact cu o săptămână înainte de operație. Anul acesta, în ianuarie, am zis: „Gata, mă duc și fac asta.” Nu mi-era frică de operație în sine. Mi-era frică pentru că nu știam dacă o să mă împac eu cu gândul”, a declarat Giulia pentru sursa menționată.

Giulia a vorbit și despre viața de familie. Artista a dezvăluit că ea și soțul ei au reușit să se redescopere și să afle multe lucruri unul despre celălalt în perioada de izolare. „Cred că cel mai important este faptul că în sfârșit am reușit să stau acasă cu cei mici, lucru pe care mi-l doream de mulți ani. Pentru mine și soțul meu a fost cel mai bun an ever. Nu știam multe lucruri unul despre altul. (…) Nu că am ieșit mai bine și suntem mai bine, dar ne-am redescoperit și totul merge mult mai ușor la noi în familie. Sunt extrem de recunoscătoare pentru absolut tot”, a declarat Giulia Anghelescu la „Vorbește Lumea.”

Recent, artista a lansat single-ul „Absent”, compus de Roland Kiss alături de Miruna Iova și Ana Măria Stancu și al cărei videoclip e regizat de The Storyalist (Dacian Foldi).

Giulia Anghelescu formează un cuplu cu Vlad Huidu. Cei doi s-au căsătorit în 2012, iar în aceeași zi a avut loc și botezul fetiței lor, Antonia. Ei mai au împreună și un băiețel, pe nume Eduard Mikael.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro