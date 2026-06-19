Gina Pistol renunță la vacanța de vară. Ce se întâmplă cu noul sezon MasterChef: „N-am avut ocazia”

Gina Pistol a oferit noi detalii despre sezonul MasterChef care va fi difuzat în toamna lui 2026 și a dezvăluit că nu va avea timp de vacanță în această vară.

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  de  ELLE.ro
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Gina Pistol traversează o perioadă extrem de aglomerată, atât pe plan profesional, cât și personal. Prezentatoarea emisiunii MasterChef a vorbit recent despre noul sezon al show-ului culinar de la PRO TV, aflat în plină perioadă de filmări, și a dezvăluit că vara aceasta nu va avea timp pentru concedii.

Gina Pistol renunță la vacanța de vară

Vedeta a povestit că noua ediție MasterChef, care va ajunge pe micile ecrane în toamna lui 2026, vine cu multe surprize și cu numeroase deplasări prin țară. Gina Pistol spune că producția îi oferă ocazia să descopere locuri în care nu a mai fost până acum și că este încântată de energia concurenților.

„Este un sezon foarte dinamic, ne scoate din platou mai mult. Nu vă spun pe unde mergem prin țară, dar mergem în locuri foarte frumoase. Startul a fost dinamic. Și îmi place foarte mult ce văd, îmi plac foarte mult concurenții… Până acum n-am mai fost niciodată în curtea Casei Poporului. Sunt sigură că o să ne ducă MasterChef în locuri minunate. Îmi plac foarte mult concurenții și din acest sezon. Încă nu-mi dau seama cu gătitul cum stau, ce schimbări vor fi… Că îți dai seama, la început sunt emoționați sau vin pregătiți cu ceva anume, după care mai obosesc, pe parcursul emisiunii sau au farfurii foarte bune. Să vedem… Nu pot să pariez acum pe cineva anume. Sunt foarte mișto”, a declarat prezentatoarea pentru Libertatea.

Programul încărcat îi schimbă însă planurile pentru lunile următoare. Vedeta a mărturisit că filmările pentru MasterChef se vor întinde până la sfârșitul lunii august, ceea ce înseamnă că vacanțele vor trebui să mai aștepte.

Pe lângă proiectele de televiziune, Gina Pistol are și alte responsabilități importante, printre care construirea a două case, motiv pentru care spune că vara aceasta va fi una extrem de solicitantă.

„Din păcate, nu o să am timp. Nu pot să-mi fac planuri de vacanță sau să mă reîntorc în niște locuri unde o să merg cu MasterChef, pentru că o să avem filmări până la sfârșitul lui august. Nici măcar în vacanța de vară, mai ales pentru că eu mai și construiesc două case în perioada asta… O să fie o vară plină. Când nu sunt plecată cu MasterChef prin țară, stau acasă. Mie îmi place, nu e deloc obositor să mă plimb alături de echipa MasterChef prin țară. Mie îmi place foarte mult! Îmi place să descopăr părți din țara asta minunată pe care n-am avut ocazia până acum să le văd”, a încheiat Gina Pistol.

Cum a slăbit Gina Pistol aproape 30 de kilograme

Căsătorită din 2023 cu Smiley, împreună cu care are o fetiță adorabilă, și aflată în plin succes profesional ca prezentatoare a emisiunii MasterChef, Gina Pistol a recunoscut că i-a fost foarte greu să scape de cele aproape 30 de kilograme pe care le-a acumulat în timpul sarcinii.

Prezentatoarea a povestit cum a ajuns de la 53 de kilograme, înainte de sarcină, la 80 de kilograme și cât timp i-a luat să revină la silueta dorită.

„Eu eram o tipă care, până să rămân însărcinată, aveam cam 53 de kilograme. Uneori făceam sport, de fapt, am avut o perioadă foarte lungă în care am făcut sport, după care au mai fost și perioade în care nu am făcut, dar cumva mă mențineam acolo, la 53–54 de kilograme. Am rămas însărcinată și, dintr-o dată, am ajuns la 80 de kilograme. Foarte multe mame mi-au spus: ‘Stai liniștită, după ce naști o să ajungi la greutatea pe care o aveai înainte. Ei bine, nu s-a întâmplat asta, oameni buni. Am stat vreo patru ani luptându-mă cu kilogramele în plus. Pentru cele care au devenit mame de curând, nu puneți presiune pe voi. O să slăbiți la un moment dat. La mine s-a întâmplat după patru ani, dar în primul an este mult mai important să fii acolo pentru copil și să nu mai puneți și presiunea asta pe umerii voștri, pentru că știu că aveți deja foarte multe”, a mărturisit Gina Pistol.

Vedeta a povestit și despre dieta care a ajutat-o să își recupereze silueta de dinainte de naștere.

„La un moment dat, la o masă cu niște prieteni, vorbeam despre medicină alternativă și am aflat despre un tip de lapte din care se scoate cazeina. Am ținut această cură doar 12 zile. Ce am observat eu a fost că mi-a scăzut inflamația din corp. Faptul că slăbești este doar un beneficiu în plus, pentru că această cură ajută foarte mult la nivel celular: scade inflamația, ajută ficatul, sistemul digestiv și pancreasul. În cazul meu, cura asta m-a ajutat să îmi dau un restart metabolismului. Am început să slăbesc și să mă dezumflu cumva din a cincea zi. Nu-mi venea să cred când mă urcam pe cântar și vedeam că, după încă o săptămână, mai scădeam două kilograme. La mine era clar și retenție de apă, eram umflată. Ideea este că acum am ajuns din nou la 53 de kilograme. Fac sport de trei ori pe săptămână și am o singură masă principală pe zi, care conține proteină. Îmi fac un cartof dulce lângă și o salată și nu mai mănânc haotic, cum mâncam înainte”, a mai povestit vedeta.

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Foto: Instagram

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