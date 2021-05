Gina Pistol a fost înlocuită la „Chefi la cuțite.” Cine este noua prezentatoare a show-ului

Sezonul cu numărul 9 din „Chefi la cuțite”, celebrul show culinar de la Antena 1, a venit cu o surpriză pentru admiratorii emisiunii. După cum știm deja, Gina Pistol a devenit mamă pe 9 martie. Vedeta a născut o fetiță pe nume Josephine Ana Maria. Filmările „Chefi la cuțite”, emisiune pe care Gina Pistol o prezenta, au avut loc atunci când ea era însărcinată, însă odată cu ultimul trimestru de sarcină, aceasta a părăsit platourile de filmare.

Astfel că, la jumătatea sezonului, Gina Pistol a fost înlocuită cu o nouă prezentatoare. Vedeta a făcut anunțul în cadrul ediției difuzate pe 4 mai și a dezvăluit cine va prezenta show-ul. „Dragii mei, nu vreau să mă despart de voi. Pentru puțin timp, ca să nu îmi simțiți lipsa atât de tare, o să vă las pe niște mâini bune. Va fi cineva foarte special, care vă știe încă de la începuturile voastre, când erați mici, când în fața voastră era cineva din familia respectivă. Simpaticilor, noi ne vom vedea în sezonul 10, cu siguranță, dar până atunci vă las pe mâinile simpaticei Irina Fodor!”

În trecut, Irina Fodor a fost reporteră și prezentatoare la „Poveștiri adevărate” la Acasă TV. În 2014 a prezentat alături de Cabral Ibacka emisiunea „Poveștiri de noapte.” Ulterior a lucrat la PRO TV, în echipa lui Cătălin Măruță. De asemenea, a fost și coprezentatoare a emisiunii „Vocea României”, în 2018.

Irina Fodor a făcut și primele declarații despre acest rol, mărturisind că a avut emoții și că nu i-a fost ușor să preia un proiect de la jumătate. „Pentru mine a fost o mare bucurie să fiu cooptată la acest proiect, dar și o mare surpriză. Am avut emoții mari în prima zi de filmare, atât de mari încât am făcut febră musculară la picioare de la cât am tremurat! Însă Gina mi-a făcut o prezentare foarte frumoasă și emoționantă, iar chefii, concurenții lor și echipa de producție m-au primit cu brațele deschise. Tot Gina a avut grija să îmi facă un scurt „training” înainte de a prelua proiectul și m-a pregătit pentru ce avea să urmeze. (…) Nu a fost deloc ușor să preiau un proiect de la jumătate, pentru că a trebuit să prind firul poveștii pentru fiecare concurent din mers, să fiu pe fază la glumele „interne” ale chefilor, și să am atenție sporită la regulile probelor, așa că sper ca publicul să îmi ierte micile stângăcii de început de drum”, a declarat noua prezentatoare „Chefi la cuțite.”

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Irina Fodor (@irina_fodor)

După ce a fost difuzat momentul în care Gina Pistol anunță plecarea de la „Chefi la cuțite”, a transmis un mesaj emoționant pe contul personal de Instagram. „Adevărul este că tare greu mi-a fost. Vreo 2-3 zile n-am fost în apele mele absolut deloc, dar, era foarte obositor pentru mine să particip la filmări. Și iată că gândurile lor bune au ajuns la mine, am născut o fetiță minunată și sănătoasă și abia aștept să fiu cu ochii pe ei în continuare. Oricum, „Chefi la cuțite” a rămas pe mâini bune. Mulțumesc frumos, Irina.”

Foto: Instagram

