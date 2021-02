Gigi Hadid a născut acasă… și a povestit experiența

Gigi Hadid a născut acasă, iar alături i-a fost partenerul ei, Zayn Malik, dar și sora ei, Bella, și mama ei, Yolanda Hadid. Supermodelul a detaliat pentru Vogue experiența, care a fost asistată îndeaproape de o moașă și de asistenta acesteia.

Hadid a dat naștere fiicei sale, Khai, în luna septembrie, iar acum numărul de martie al revistei Vogue, pe a cărei copertă apare modelul, este publicația care a dezvăluit lumii că Gigi Hadid a născut acasă. În interviu, Hadid povestește cu mândrie cum a reușit să treacă cu succes prin experiența nașterii, deși a avut parte de dureri greu de suportat. Gigi s-a descris drept o „femeie-animal” în timpul nașterii și a mărturisit și că cei care i-au fost alături au apărut oripilați de ceea ce se întâmpla, părăsind din când în când încăperea.

Gigi Hadid a născut acasă pentru că și-a dorit ca primul său copil să vină pe lume într-un mod pașnic, și a povestit și că fetița ei a întârziat o săptămână față de momentul estimat pentru naștere. Ea a declarat și că: „atunci când vezi pe cineva făcând asta, te uiți la ei un pic diferit. Probabil că arătam ca o nebună, de fapt”, făcând referire la felul în care trebuie să o fi privit familia și partenerul ei.

Cât despre circumstanțele în care Gigi Hadid a născut acasă, acestea au fost decise și din cauza pandemiei. Astfel, supermodelul și-a montat în dormitor o cadă gonflabilă, iar câinele și pisicile ei au fost supravegheate, astfel încât să nu înțepe cada. Hadid a ales, în loc să asculte un playlist cu muzică ce îndeamnă la calm, așa cum se obișnuiește în astfel de circumstanțe, să asculte un film pentru copii din 1995, care se derula la un televizor – este vorba despre The Indian in the Cupboard. „Nu am vorbit niciodată despre asta, dar în acel moment am descoperit că ne place amândurora”, a povestit Hadid despre reacția partenerului ei la alegerea pe care a făcut-o.

Totuși, a declarat aceasta, Zayn Malik a fost destul de terifiat de faptul că Gigi Hadid a născut acasă: „Nici măcar nu mi-am dat seama când a ieșit. Eram atât de epuizată, și când m-am uitat în sus el o ținea în brațe. A fost atât de drăguț.” Hadid a povestit și că Malik s-a simțit neajutorat pe parcursul experienței: „Z spunea: „Chiar așa m-am simțit! Te simți neajutorat când vezi că persoana pe care o iubești are dureri.”

Vedeta a mărturisit și că la un moment dat și-a imaginat cum ar fi fost dacă ar fi apelat și la o anestezie epidurală. „Cu siguranță a fost un moment în care m-am gândit: mă întreb cum ar fi fost cu o epidurală, cât de diferit ar fi fost. Moașa s-a uitat la mine și mi-a zis: „Acum faci asta. Nu te poate ajuta nimeni. Ești oricum dincolo de momentul la care putea să ți se administreze o epidurală, așa că ai fi împins la fel și pe un pat de spital.”

Foto: arhiva ELLE

