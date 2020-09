Zayn Malik a dezvăluit lucrul pe care abia așteaptă să-l prezinte copilului său

După cum știm deja, Gigi Hadid a născut o fetiță, ea și partenerul său, Zayn Malik, devenind astfel pentru prima oară părinți. Cu puțin timp înainte, artistul a făcut o mărturisire în legătură cu o pasiune pe care o are, menționând că și-ar dori ca fiica lui să o împărtășească.

În timp ce artistul își promova parteneriatul cu Zygna, o companie de jocuri video, el a spus: „Întotdeauna mi-a plăcut Harry Potter. Cred că le voi prezenta copiilor mei asta. Va fi unul dintre lucrurile care va rămâne în familie foarte multă vreme.”

Artistul a mărturisit și când anume a citit pentru prima dată o carte Harry Potter. „Eram la școală când am citit o carte despre Harry Potter. În acel moment, aveam o imaginație foarte bogată. M-a ajutat să descopăr această lume nebună a vrăjitoarelor. Întotdeauna mi-au plăcut genul acesta de lucruri. Orice care este fantastic, mistic, orice în zona asta.”

Recent, Zayn Malik a postat și o fotografie pe contul de Instagram în timp ce se joacă Harry Potter pe telefonul mobil.

Anunțul că Gigi a născut a fost făcut de partenerul ei, Zayn Malik. Artistul a publicat pe contul său de Twitter un mesaj emoționant, alături de prima fotografie cu fetița sa. „Fetița noastră este aici, sănătoasă și frumoasă. Este imposibil să încerc să exprim în cuvinte cum mă simt acum. Dragostea pe care o simt față de această mică ființă este dincolo de înțelegerea mea. Sunt recunoscător să o cunosc, mândru să o numesc a mea și fericit pentru viața pe care o vom avea împreună”, a scris Zayn Malik.

Our baby girl is here, healthy & beautiful🙏🏽❤️to try put into words how i am feeling right now would be an impossible task. The love i feel for this tiny human is beyond my understanding.Grateful to know her, proud to call her mine, & thankful for the life we will have together x pic.twitter.com/nvhfOkk2fw

— zayn (@zaynmalik) September 24, 2020