Chrissy Teigen se operează de endometrioză, la data la care ar fi trebuit să-l aducă pe lume pe fiul ei

Chrissy Teigen se operează de endometrioză, chiar în săptămâna în care ar fi sperat să îl nască pe fiul său, Jack. După ce a vorbit în cei mai onești termeni despre dureroasa pierderea a sarcinii sale în luna septembrie, declanșând o avalanșă de reacții de solidaritate, dar și de mulțumire din partea celor care nu au reușit să ducă până la capăt o sarcină și au suferit în tăcere, Teigen a vorbit și acum despre ce simte în legătură cu corpul ei.

Vedeta s-a simțit deprimată, și a mărturisit asta pe contul său de Twitter, unde comunică adesea cu fanii în termeni sinceri, deseori amuzanți. Motivul, a spus ea, e că „micul meu Jack s-ar fi născut săptămâna asta”. Teigen a pierdut sarcina într-o stare avansată, la 20 de săptămâni, și a făcut atunci o postare în care vorbea despre eveniment, și care includea și imagini din timpul procedurii.

Chrissy Teigen se operează acum de endometrioză și a vorbit fanilor și despre acest diagnostic, dar și despre felul în care o face să se simtă afecțiunea de care suferă, în aceeași manieră sinceră. Declarațiile ei sunt tulburătore. „Chiar simt lovituri în abdomen, dar nu e o fantomă. Mâine am operația de endometrioză… dar senzația de la menstruație pe care am avut-o luna asta se simte ca loviturile unui copil.” Aceasta chiar le-a arătat fanilor și un material video din care se observă mișcarea abdomenului. „Uitați-vă la asta. O să mă prefac că este el, spunând Bună! – nu se termină niciodată.”

my little jack would have been born this week so I’m a bit off. I truly feel kicks in my belly, but it’s not phantom. I have surgery for endometriosis tomorrow…but the period feeling this month is exactly like baby kicks. sigh.

