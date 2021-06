Gala Premiilor Gopo 2021: Vedete pe covorul roșu și marii câștigători (GALERIE FOTO)

Cea de-a XV-a ediție a Galei Premiilor Gopo și-a împărțit trofeele în prezența a peste 500 de invitați. Cel mai important eveniment dedicat cinematografiei din România a fost prezentat anul acesta de actorul Adrian Nicolae.

Alexander Nanau a fost marele câștigător al Galei Premiilor Gopo 2021, luând premiul pentru regie și pentru cel mai bun lungmetraj, cu documentarul „Colectiv”, dar și pe cel pentru Cel mai bun montaj.

Iată care sunt câștigătorii Premiilor Gopo 2021 și descoperă în galeria noastră mai multe imagini de la eveniment.

Cel mai bun lungmetraj: „Colectiv” (regia Alexander Nanau)

Cea mai bună regie: Alexander Nanau, pentru documentarul „Colectiv”. Regizorul nu a fost prezent la Gala Gopo 2021

Cel mai bun film documentar: „Acasă” (regia Radu Ciorniciuc)

Cea mai bună actriță într-un rol principal: Diana Cavallioti, pentru filmul „5 minute”

Cel mai bun actor într-un rol principal: Mihai Călin, pentru filmul „5 minute”

Cele mai bune decoruri: Irina Moscu, pentru filmul „Tipografic Majuscul”

Cel mai bun scenariu: Dorian Boguță și Loredana Novak, pentru filmul „Urma”

Cele mai bune costume: Mălina Ionescu, pentru filmul „Urma”

Cel mai bun actor în rol secundar masculin: Emanuel Pârvu, filmul „5 minute”

Cea mai bună actriță într-un rol secundar: Elvira Deatcu, pentru rolul Maria Holban din filmul „5 minute”

Cea mai bună imagine: Oleg Mutu, pentru filmul „Dragoste 2. America”

Premiul publicului, care se acordă filmului cu cel mai mare succes de box office: „Miami Bici”

Cel mai bun sunet: Tom Weber, Andreas Muhlschlegel și Lukas Moudry, pentru documentarul „Acasă”

Cel mai bun film de debut: „Acasă” (regia Radu Ciorniciuc)

Cea mai bună muzică originală: Marius Leftărache, Matei Stratan și Cristina Chiosea, pentru filmul „Urma”

Cel mai bun film european: „Sorry we missed you” / „În absența dumneavoastră” – Franța

Cel mai bun montaj: „Colectiv” – Alexander Nanau, George Cragg, Dana Bunescu

Cel mai bun machiaj și cea mai bună coafură: Bianca Boeroiu și Domnica Bodogan pentru filmul „Tipografic Majuscul”

Premiul pentru Tânără Speranță: Alma Buhagiar, pentru regia scurtmetrajului „Împreună”

Cel mai bun scurtmetraj de animație: „Moartea și cavalerul” (regia Radu Gaciu)

Cel mai bun scurtmetraj documentar: „Cerbul a trecut prin fața mea” (regia Vlad Petri)

Cel mai bun scurtmetraj de ficțiune: „În noapte” (regia Ana Pasti)

Premiul special pentru întreaga carieră: sculptor-machetistul Enache Hărăbor

Premiul Special: criticul de film Magda Mihăilescu

Premiul pentru întreaga carieră: Costel Constantin

Premiul pentru întreaga carieră: Doina Levintza.

„Mă bucur foarte mult pentru acest premiu, chiar dacă o să lucrez în continuare. Mai am de făcut multe. Am avut o șansă mare de a lucra cu actori și regizori minunați. Regret niște actori extraordinari, care mi-au fost prieteni și pe care i-am îmbrăcat în toate filmele. O să enumăr doar câțiva: Emil Botta, Gina Patrichi, Ștefan Iordache, Mircea Albulescu. Mă doare foarte tare că ne-au părăsit. Mi se pare că au dispărut prea repede și aș vrea foarte mult să nu uitați această generație de actori și regizori. Nu pot să nu-l numesc pe Lucian Pintilie, de la care am învățat foarte mult despre meserie și despre a face costume și caractere. Lui i-am dedicat și un album, pe care îl voi lansa la TIFF 2021”, a declarat Doina Levintza, citată de Libertatea.

Foto: Libertatea, Premiile Gopo, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro