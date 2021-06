Filmele care te vor determina să pleci cât mai curând în vacanță

Vara a venit deja și te înțelegem dacă te gândești tot mai des la o vacanță. Dar, dacă încă nu ai posibilitatea de a face asta, îți propunem o selecție de filme în care vei vedea locații interesante, pe care trebuie să le explorezi, măcar o dată în viață și care îți vor deschide apetitul să mergi cât mai repede într-o escapadă.

Something Borrowed (2011)

Peisajul luxos din Hamptons pe care îl regăsești în filmul Something Borrowed te va cuceri. Rachel este avocată, iar cât timp era la facultatea de drept, s-a îndrăgostit de Dex, care provine dintr-o familie bogată. Fiind timidă, nu i-a putut spune ce simte pentru el. Însă, Dex începe o relație cu Darcy, cea mai bună prietenă a lui Rachel, iar în cele din urmă cei doi se logodesc. Rachel încă are sentimente pentru Dex, iar prietenia ei cu Darcy va fi pusă la grea încercare.

Dazed and Confused (1993)

În cazul în care vrei să îți aduci aminte de momentele din perioada liceului, atunci acordă-i o șansă filmului Dazed and Confused. Pelicula surprinde cu succes atmosfera din ultima zi de școală la un liceu dintr-un orășel din Texas în 1976 și aventurile neașteptate ale unor elevi. Filmul are și o distribuție pe măsură, cu actori apreciați, precum Ben Affleck, Renee Zellweger și Matthew McConaughey.

Sex and the City (2008)

Chiar dacă este o alegere previzibilă, trebuie să recunoaștem că atunci când ne dorim să ieșim din rutină și să călătorim, fie și virtual, un maraton cu toată seria Sex and the City e soluția ideală. Iar în cazul în care nu vrei să urmărești serialul, poți începe cu filmele care prezintă povestea de dragoste trăită de jurnalista Carrie Bradshaw.

How Stella Got Her Groove Back (1998)

How Stella Got Her Groove Back o are în rolul principal pe Angela Bassett, care o joacă pe Stella, o femeie de succes din San Francisco, în vârstă de 40 de ani, care pare să aibă tot ceea ce și-ar putea dori. În realitate ea are nevoie de o vacanță. Așa că pleacă în Jamaica, acolo unde întâlnește un bărbat tânăr și atrăgător de care se îndrăgostește.

Austenland (2013)

În comedia romantică Austenland, Jane Hayes este o tânără care își dă toate economiile pentru a merge într-un parc inspirat de romanele scrise de Jane Austin pentru a-l găsi pe Mr. Darcy. Dacă la început totul părea o fantezie în mintea lui Jane, atunci când ajunge în Austenland, totul începe să prindă contur.

The Way, Way Back (2013)

Duncan este un tânăr de 14 ani destul de timid, care merge într-o vacanță de vară alături de mama lui, iubitul ei și fiica acestuia. El nu se înțelege deloc cu viitoarea sa soră vitregă, însă începe o prietenie cu Owen, managerul parcului acvatic Water Wizz. Legătura cu el îl ajută pe Duncan să se maturizeze și să afle care este scopul lui în viață.

The Beach (2000)

Leonardo DiCaprio îl joacă pe Richard, un tânăr care călătorește alături de alți doi prieteni în căutarea unei plaje ascunse în Thailanda, despre care se spune că ar fi un paradis. Richard găsește harta care duce la această insulă la vecinul său, în timp ce era la un hotel din Bangkok. Acțiunea peliculei e filmată pe insula Ko Phi Phi Le, care în mod cert te va impresiona.

Point Break (1991)

În Point Break, filmul regizat de Kathryn Bigelow, Keanu Reeves joacă rolul unui agent FBI care se află sub acoperire pe o plajă pentru a prinde un grup de surferi care ar putea fi tâlhari de bănci. Johnny Utah, personajul interpretat de Reeves, îl întâlnește pe Bodhi, care e un surfer, și devine tot mai atras de stilul lui de viață.

Under the Tuscan Sun (2003)

Frances, jucată de Diane Lane, este o scriitoare din San Francisco care încearcă să termine ultima sa carte. Viața ei ia o întorsătură neașteptată atunci când soțul ei vrea să divorțeze. La sfatul cele mai bune prietene, Patti, decide să plece singură într-o vacanță în Toscana. Este fascinată de viața de acolo și își cumpără o vilă.

Troop Beverly Hills (1989)

Dacă îți este dor de copilărie și vacanțele din acea perioadă, atunci urmărește Troop Beverly Hills, în care Phyllis Nefler nu este o cercetașă obișnuită. Ea stă în hoteluri de cinci stele și face mereu cumpărături. Decide să fie mai aproape de fiica ei, așa că vrea să fie voluntară într-o echipă de cercetașe. Cu această ocazie, are foarte multe de învățat și își dă seama de ceea ce este cu adevărat important.

