Fotografii cu Alice Cavaleru, soția lui Vladimir Drăghia, în al treilea trimestru de sarcină: „Vreau să mă bucur cât mai mult”

Alice Cavaleru, soția lui Vladimir Drăghia, a publicat pe rețelele de socializare o serie de fotografii în care își arată burtica de gravidă. Creatoarea de conținut și partenerul ei de viață vor deveni în curând părinți pentru a doua oară.

Soția lui Vladimir Drăghia a mărturisit pe Instagram că a intrat în al treilea trimestru de sarcină. Alice Cavaleru a recunoscut că se bucură de momentele pe care le traversează în această perioadă.

„Hai că am și poze cu burtica!🤭😍😊

Nu știu cum se face, dar când stau la poze „de gravidă”, reușesc să par mai însărcinată decât sunt la momentul respectiv, iar când e nevoie să ascund, well… mă descurc foarte bine.

Am făcut poze în care nu par însărcinată acum o lună.🤪

Eei, a început trimestrul al treilea și vreau să mă bucur cât mai mult de burtică, de șoldurile pufoase, de gușă, de tot! Bebelușa mea crește și am doar motive de bucurie că pot să am grijă de ea cum trebuie. #goodvibesonly„, a transmis Alice Caveleru pe Instagram.