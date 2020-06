EXCLUSIV ELLE: Alina Ceușan ne-a spus dacă va avea o fată sau un băiat

Aflată în ultimul trimestru de sarcină (va naște în septembrie), Alina Ceușan este protagonista copertei ELLE de iulie, dar și a unei ședințe foto speciale, pe care te invităm să o vezi în galeria alăturată, unde apare, alături de soțul ei, Raul Tișa, în posturi intime, surprinse chiar în casa lor din Cluj Napoca.

Una dintre cele mai influente voci din social media din România, Alina Ceușan ne-a primit în casa ei și a dezvăluit Domnicăi Mărgescu o mulțime de lucruri despre starea ei de acum, despre așteptările pe care le are de la ea însăși ca mamă, i-a împărtășit visuri și speranțe… Dar au avut și o conversație interesantă despre cum s-a transformat corpul ei și, ca atare, cum i s-a transformat percepția despre stil, despre dorințele ei și planuri de viitor, și despre cum îl vede pe Raul, partenerul său, în postura de tată.

Alina ne-a dezvăluit, în exclusivitate, și că va avea un băiat. „La el? Da, e băiețel”, a mărturisit ea.

Citește mai jos câteva dintre lucrurile pe care Alina Ceușan i le-a spus Domnicăi Mărgescu. Interviul integral în găsești în numărul de iulie al revistei ELLE, din 25 iunie la punctele de difuzare a presei din toată țara, dar pe care îl poți răsfoi gratuit online.

Întrebată despre noua sa postură, de viitoare mamă, Alina a spus: „Am zile în care stau și mă gândesc ce fel de mamă voi fi. Voi fi o mamă bună? O să-mi îmbrac copilul astfel încât să nu mă-ntrebe ce-a fost în capul meu când va fi mare și se uită la poze? O să sterilizez totul în jur? O să plâng și eu deodată cu el să-i demonstrez că nu-i concurs? Cum o să fiu…? Dar cred că lucrurile acestea vin de la sine și până la urmă copilul vine către tine tocmai pentru că ești ceea ce el are nevoie, ca destin, ca om, bine spun? Sinceră să fiu, abia aștept toată această experiență, de la finalul de sarcină (e iulie, sunt deja în al treilea trimestru, săptămâna 29 spre 30) până la experiența nașterii (sperăm să fie una naturală, dacă totul merge bine) până la primele clipe în care clar o să spun: „Aha, deci tu erai, în tot acest timp!?”. Sarcina a fost și este în continuare o călătorie atât de emoționantă, ca un rollercoaster – Space Mountain de Disneyland – dacă îmi permiteți, timp în care niciodată nu știi ce emoții pândesc de după colț, doar-doar să te sperie și azi ceva. Într-o clipă ai să te apuci de plâns că iar sunt firimituri pe jos, de parcă asta oprește pământul din rotația lui în jurul soarelui, și în alta ai să te apuci de plâns că simți primele mișcări ale copilului și acum nu mai trebuie să te întrebi „ce face, e bine, mai trăiește?”. Acum poți să plângi liniștită, numai tu știi de ce, pe canapea în timp ce soțul tău te întreabă dacă e totul în regulă. Și îi răspunzi, tot plângând: „Da, e bine!”. Dar de ce plângi? „Nu știu de ce plâng… lasă-mă, că tocmai ți-am zis că e bine.” (Și acesta a fost un rezumat).”

Viața ei se va schimba, cu siguranță, major odată cu venirea pe lume a copilului. Iată cum își imaginează Alina Ceușan că va decurge ea. „Vor fi câteva luni de vis în care vom sta doar noi și cei apropiați nouă acasă cu el, că va fi o perioadă frumoasă de tranziție de la „te așteptăm” la „ești aici”, o perioadă de reverie să spun așa, în care timpul parcă stă în loc și frunzele devin galbene și pică. Bine, aici a fost dreamy Alina. Realist, va fi cu siguranță altceva. Nu vom mai dormi până la 9-10, nu ne vom mai seta alarma pe telefon, că vom avea una mică și dulce lângă noi. Și, sinceră să fiu, acum că am vizualizat tot momentul acesta, cred că nu o să ne vină să credem ce trăim, în fiecare dimineață, cel puțin o bună perioadă de vreme, din septembrie încolo. „Neața. Ah, tu erai. Iar ai dat trezirea. Raul, avem un copil, this is real” (râde), vom spune, uitându-ne la el. La el? Da, e băiețel. V-am spus că păstrăm surpriza pentru un moment special. Și ca de obicei ELLE e alături de noi și ce prilej mai bun de a împărtăși vestea, decât cu o copertă ELLE.

Alina Ceușan își dorește ca soțul ei să fie cât mai implicat în creșterea copilului lor. „Cred că având în vedere faptul că vom avea un băiat e foarte important să fie acolo și să poată lua exemplu de la el în toate cele. Raul este un bărbat complet și atât de bine crescut și de charismatic, priceput la toate, și totuși cu o viziune artistică, încât mi-aș dori să ia tot ce-i mai bun de la el. Cred că dincolo de relația pe care o vom avea noi și care am înțeles că e una foarte specială, cea mamă-fiu, relația tată-fiu e esențială în dezvoltarea unui bărbat coerent, cum îmi place să spun. Am discutat deja de nenumărate ori despre asta și de multe ori stăm seara în pat și ne gândim că mai sunt doar câteva luni până devenim părinți și încercăm de pe acum să ne eliberăm programul și să fim acolo acum când are atâta nevoie de noi, amândoi. Toate perioadele sunt frumoase, dar cred că aceasta trece cel mai repede, până face un an, doi și să fii martor la o evoluție atât de mare într-un timp atât de scurt cred că e… copleșitor și minunat.”

Alina Ceușan a povestit și despre valorile pe care vrea să le insufle băiatului ei: „mi-aș dori să aibă reperele simple și de bun simț în primul rând, repere cu care am fost și noi crescuți. Să știe să spună mulțumesc, îmi pare rău, te iubesc, toate la momentul potrivit. Să înțeleagă că oamenii și situațiile vor veni în viața lui cu un rol, că viața e scurtă și trebuie trăită frumos, dar întotdeauna așa cum își dorește el. Să nu privească prea mult în spate și mai ales în stânga și în dreapta, că asta te defocusează de la ceea ce e cu adevărat important pentru tine. Și va ști, sunt sigură, ce e important pentru el. În fiecare moment, o să creștem un bărbat așa cum trebuie, puternic pentru cei din jurul lui, dar sensibil la ce-i aruncă viața-n cale, hotărât să ajungă unde își propune, dar înțelegător cu oamenii, practic în viziune, dar visător când vede o pasăre pe cer, în zilele de vacanță. Așa îl văd.

Foto: Christian Tudose

