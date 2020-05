Operațiunea Dulapul cu Alina Ceușan

Alina Ceușan, una dintre pionierele blogging-ului de modă din România, are un stil casual bine definit, care include „a touch of rockstar”, cum îi place chiar ei să spună. Bocancii, jeanșii, sacourile masculine și cămășile albe nu lipsesc din garderoba ei. Piesa de rezistență din izolare este modelul slider Airplane Mode: „Deși i-am făcut cu gândul la vacanță, acum îi plimb peste tot prin casă!”, spune ea. Alina îmi mărturisește că cel mai des poartă acasă piese din colecția ei capsulă realizată împreună cu Hamza Atelier, „pentru că sunt super comode și down to earth„. Ținuta de dimineață a Alinei este invariabil una pentru sport.

Alina Ceușan nu a renunțat la bijuterii, chiar dacă își petrece timpul acasă: „Port un mix de cercei mai elaborați de la Hola Amour, apoi unii mai simpli de la AP Monaco, iar când filmez îmi pun mereu inelul hashtag de la Kriolyt.” Accesoriile de care nu se poate lipsi, însă, sunt fără doar și poate tatuajele! „Întotdeauna am subliniat că tendințele sunt mai mult decât trend-uri vizuale, sunt direcții în care ne îndreptăm, sunt legate de situația socială, economică, politică. Trebuie să fim la curent cu ele din acest punct de vedere”, mi-a spus Alina când am întrebat-o ce rol mai joacă tendințele azi.

Alina vede partea pozitivă a izolării din perspectiva muncii de acasă: „Lucrez mult de acasă și sunt obișnuită să mă folosesc de toate colțurile pentru un tip de conținut pe care doar eu, doar aici, îl pot face. În plus, îmi place că e și Raul (soțul meu) acasă și petrecem timp împreună, e o perioadă frumoasă pentru noi. M-a ajutat mult și cu fotografiile pentru acest articol și mă bucur că stăm mai mult împreună.” În plus, de când este în izolare, Alina își dorește să conceapă mai multe styling-uri, și le pregătește pentru când își va relua viața socială: „Nu te poți bucura pe deplin de un look dacă nu îl porți măcar 12-16 ore!”.

Făcându-și ordine în garderobă, Alina a constatat că există câteva piese de care nu se va plictisi niciodată: „Jachetele din piele (am una superbă, de ani buni, făcută pentru ELLE Style Awards), ciocatele, sacourile oversized, rochiile de vară lungi și largi sau ochelarii de soare, care îți pot schimba complet un look”.

Cine o inspiră pe Alina azi? „@ileniatoma, @rosiehw, @carodaur și @evachen pentru umorul zilnic de pe Instagram & content, @badgalriri pentru evoluția fulminantă și tot ce face cu brand-urile @fentybeauty și @fenty, @aminamuaddi pentru cum și-a crescut brand-ul de pantofi.”

Fashion Advice:

Prinde-ți părul seara cu o clamă pentru mai mult volum, inspiră-te de pe Instagram pentru look-uri comode & stylish de casă și uită-te pe contul meu de YouTube ca să vezi cum să îți faci manichiura ușor & rapid. Nu uita că look-ul îți influențează starea de spirit, deci nu îl neglija, ai grijă de tine!

Essential buys în izolare

Fructe & legume.

Pijama satinată.

Echipament de sport.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro