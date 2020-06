Alina Ceușan, mărturisiri despre momentele grele prin care a trecut în sarcină

Alina Ceușan, unul dintre cei mai apreciați influenceri din România, a vorbit deschis despre venirea pe lume a primului ei copil de când a anunțat că este însărcinată, în urmă cu aproximativ o lună.

Alina Ceușan mărturisit în cadrul unui interviu pentru revista Viva cum a decurs primul trimestru de sarcină și care au fost momente dificile pe care le-a depășit. „Primul trimestru a fost cel mai greu, într-adevăr, atât din punct de vedere al emoțiilor, cât și al faptului că nu am putut să fac sport, nu am putut să beau cafea, am avut anumite intoleranțe, ca să zic așa, și anumite momente de confuzie, vulnerabilitate, lucruri normale pentru orice femeie aflată la prima sarcină”, a declarat Alina Ceușan pentru Viva.

Însă, ea a avut parte și de momente frumoase, chiar dacă traversăm cu toții o perioadă complicată. „Eu m-am simțit foarte bine în această perioadă și chiar m-am bucurat de faptul că pot sta acasă și că nu trebuie să merg la foarte multe evenimente și joburi, mai ales spre București. A fost o perioadă foarte frumoasă și liniștită… Eu și Raul am apucat să stăm practic două luni întregi împreună, ceea ce cred că este un moment unic pentru noi și pentru viitoarea noastră familie.”

Având în vedere contextul actual, Alina Ceușan a vorbit și despre frici și despre măsurile de precauție pe care și le-a luat. „Sinceră să fiu, nu mă tem de nimic. Îmi iau doar măsurile obișnuite de precauție, ca orice alt cetățean al țării, în rest sunt o fire foarte relaxată și iau lucrurile așa cum vin. Cred că asta e important”, a mai spus Alina Ceușan pentru Viva.

În urmă cu o lună, Alina Ceușan a dezvăluit în exclusivitate pentru ELLE cu ce gânduri a întâmpinat vestea că e însărcinată. „Cu emoție, cu fericire, dar și cu o doză de confuzie, pentru că până ce nu am fost la medic să confirm sarcina propriu-zis, nu știam ce să cred. Îmi făcusem 4 teste, toate pozitive, trebuia să deduc ceva din asta, însa cred că tot timpul există îndoieli și emoții din punctul ăsta de vedere.”

La vremea respectivă, Alina Ceușan a mai dezvăluit și felul în care și-ar dori să nască. „Încă de la început am avut discuții cu doamna doctor Mihaela Hașa la Regina Maria din Cluj și am decis că aș vrea să fac ceea ce e mai bine pentru copil, eu voi încerca să nasc natural, dacă totul merge bine.”

