EXCLUSIV: Antonia și Alex Velea – un cuplu stylish, direct de la Shanghai

Cu ocazia show-ului Tommy Hilfiger de la Shanghai, Antonia și Alex Velea au plecat alături de echipa ELLE să asiste la prezentarea de modă și să realizeze photo shoot-ul de copertă pentru numărul nostru de octombrie. Pe lângă fotografiile incredibile pe care le-au făcut acolo, Antonia și Alex au și stat de vorbă cu noi, despre pasiunea pentru modă, experiența unui fashion show și ședința foto pentru coperta ELLE.

„Este prima experiență pentru mine, n-am fost niciodată la un runaway show și mi s-a părut o experiență foarte, foarte tare. Am văzut tot felul de personaje, de oameni cool. A fost foarte frumoasă locația evenimentului, unde au făcut acest show, a fost undeva fix lângă apă și a fost spectaculos. Și pot să vă spun că au avut un playlist foarte, foarte bun!”, a povestit Antonia despre show-ul Hilfiger. Alex Velea ne-a împărtășit și el primele impresii, și a spus: „Ne-a plăcut foarte mult ceea ce am văzut pe podium, hainele, modelele alese. Locația era fantastică, pe marginea unei ape, clădirile erau brand-uite cu Tommy, luminate în culorile sale. Fel de fel de bărci care circulau pe acolo în timpul show-ului. Am mai luat parte la fashion show-uri, dar aici a fost la alt nivel.”

Cei doi artiști formează unul dintre cele mai faimoase cupluri de la noi, și, pe lângă muzică, moda este o altă pasiune pe care o împărtășesc: „Noi suntem fani ai fashion-ului, investim mult în imaginea noastră și în haine pentru că ne plac foarte mult. Ne îmbrăcăm așa cum ne simțim bine, nu avem un standard anume sau o firmă anume, dacă ne place ce vedem, cumpărăm. Noi ne alegem hainele în primul rând în funcție de gust, dacă ne place. Mai luăm în considerare uneori și dacă este la modă. În general ne place să cumpărăm ce este nou, ceva ce abia a apărut.” Iar Alex adaugă: „Da, ne place moda, suntem în pas cu tot ce e nou și cool. Hainele pe care le purtăm, accesoriile, tatuajele ne reprezintă și sunt încă o modalitate de a ne exprima.” Și, în plus, mai recunoaște și că are noroc că „mă ajută iubita mea ANTONIA”.

Alex Velea a fost plăcut surprins de experianța ELLE, mai ales că e o premieră pentru el. Ne-a povestit entuziasmat despre cum a fost: „Nouă ne place să lucrăm împreună, ne distrăm de fiecare dată, indiferent de oboseală sau mai știu eu ce. Eram pe acoperișul hotelului unde am stat, era super cald, noi eram împopoțonați cu cele mai groase haine din colecția de iarnă. Deja începuserăm să tragem cadrele pe care ni le doream, când încep să apară diverși angajați ai hotelului care își făceau selfie-uri cu noi pe fundal „pozând'. Era aproape la fel ca în România.”

Amândoi s-au distrat în zilele petrecute în Shanghai. Trecând peste oboseală, căldură și diferența de fus orar, experiența a fost una unică, iar în numărul de octombrie al revistei vei descoperi întregul interviu cu cei doi, care au mai vorbit despre noua colecție Tommy Hilfiger, provocarea de a-l intervieva personal pe maestrul Tommy și sentimentele pe care le-au avut, pășind într-o cultură absolut nouă.

„Înseamnă foarte mult pentru mine, nu este prima copertă, dar mă bucur de fiecare dată de parcă ar fi prima. Este o onoare pentru mine, citesc revista de mulți ani.” ne-a mai mărturisit Antonia.

Revista ELLE octombrie 2018 este deja pe piață, așa că grăbește-te să-ți iei și tu ultimul număr și lasă-te cuprinsă de suprizele pe care ți le-am pregătit în paginile acesteia.

